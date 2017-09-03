ص 4:04 2017/09/3

أفادت صحيفة «واشنطن تايمز»، بأن تكاليف المعيشة السنوية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2018 ستبلغ 1,15 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام أن أوباما سيصبح أعلى الرؤساء السابقين تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن تكاليف معيشة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ستبلغ العام المقبل 942 ألف دولار، أما بالنسبة لجيمي كارتر، فستخصص الموازنة الأمريكية 456 ألف دولار من أجل معيشته.

وأضافت الصحيفة: أكثر من مليون دولار مخصصة لمعيشة أوباما، ستنفق على استئجار المكاتب والتواصل، بينما لا يشمل هذا المبلغ تكاليف ضمان أمنه الشخصي.