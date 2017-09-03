ص 4:04 2017/09/3

بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديراً لبطولات بواسل جيشنا وتضحياتهم زار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي ومحافظ السويداء عامر العشي وأمين فرع حزب البعث فوزات شقير أمس عدداً من النقاط العسكرية في ريف السويداء الجنوبي الغربي، وقدّموا التهنئة لأبطال الجيش والقوات المسلحة بحلول عيد الأضحى، مشيدين بملاحم البطولة والصمود التي يسطّرونها على مختلف الجبهات وما يحققونه من انتصارات متتالية لدحر الإرهابيين.

ونقلت (سانا) عن عضو القيادة القطرية لحزب البعث إشارته إلى أن أبطال جيشنا الباسل يجسدون بانتصاراتهم وتجذرهم في تراب الوطن أبرز معاني الصمود، وقال: نتعلم منهم الصبر والإيمان والوطنية.. سلاحهم في ذلك كله محبة الوطن.

بدوره لفت العشي إلى أن أبطال الجيش يرسمون ببطولاتهم وتضحياتهم ودمائهم ملامح الانتصار المؤزر لسورية على الإرهاب وداعميه، مؤكداً أن الوطن غالٍ ويستحق منا كل تضحية حتى يبقى مصاناً أبياً.

من جهته أكد شقير أهمية الوجود مع بواسل الجيش العربي السوري بهذه المناسبة لتهنئتهم بالعيد وقال: هو أقل ما يمكن تقديراً وعرفاناً للدور الوطني الذي يقومون به في الدفاع عن الوطن وإعادة امنه واستقراره.

من جانبهم أعرب أبطال الجيش والقوات المسلحة عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين أنهم سيبقون على عهد الولاء والجند الأوفياء للوطن والشعب والقائد، متمسكين بعزيمة وإرادة لا تلين حتى دحر آخر إرهابي عن أرض سورية وتحقيق الانتصار لوطننا الذي يستحق كل التضحيات.

شارك في الزيارة قائد شرطة المحافظة اللواء فاروق عمران وعضو قيادة فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد كرباج.