ص 4:04 2017/09/3

بمناسبة عيد الأضحى المبارك قدّم وفد من فرع رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب باللاذقية أمس التهنئة لبواسل الجيش العربي السوري بالعيد في إحدى النقاط العاملة قرب بلدة كبانة في الريف الشمالي.

وعبر الوفد خلال لقائه عناصر النقطة عن تقديره لتضحياتهم وجهودهم في تحقيق الانتصارات المتتالية على التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي حاولت النيل من سورية.

بدورهم عناصر النقطة عبّروا عن استعدادهم الدائم للتضحية من أجل وطنهم، مؤكدين أنهم ماضون في دحر الإرهاب من أرض الوطن وحمايته من المعتدين وإعادة حالة الأمن والأمان لربوعه.

وقال رئيس فرع الرابطة في اللاذقية العميد المتقاعد توفيق حرفوش في تصريح صحفي عقب الزيارة أوردته «سانا»: نحن «اليوم» نهنئ بواسل الجيش بحلول العيد وهم في مواقعهم يسهرون لحماية وطنهم واطلعنا بأم العين على ما قدّموه من بطولات ترفع من معنوياتنا وتعكس صورة مشرّفة لكل أبناء الوطن وتؤكد أن جيشنا سيحقق النصر قريباً على الإرهاب.