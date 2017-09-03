ص 1:01 2017/09/3

..«أنا شخص يعيش في عصر الشعارات المرعبة، شعارات التقدمية والطليعة والتحرر، وكلّ فنان لا ينضوي تحت هذه الشعارات يسقط من الشجرة»، ولأن الأشجار لا تتغير بتعاقب الحقب أو المعطيات، فمازلت مؤمناً بما أتى به «أنسي الحاج» مثلما أرفض ما ابتدأ به مقالته المكتوبة في عام /1964/ حتى وإن كنت على ثقةٍ بأن جملة: «أنا رجعي»، قد أتت تهكماً على ما حلّ بأبناء عصره من انتهاك لتلك الشعارات، والمطلوب من كلّ فنان أن تكون له المرآة الدالة على الطريق الّذي اختاره ليكون صوتاً لأبناء شعبه.

يؤكد رسام الكاريكاتير الفلسطيني «ناجي العلي» هذا بقوله: «مهمتي أن أتحدث بصوت الناس الّذين لا منافذ كثيرة لديهم للتعبير عن وجهة نظرهم»..بينما تؤكد طلقة الغدر التي سرقته من عالمنا في مدينة لندن بتاريخ 29-8-1987 أن تلك الشعارات، وهذا الرأي-الطريق، قد يكلف معتنقه ثمناً باهظاً، وخاصةً أن تبنيها -الآن- بات يوصف بالجهل لروح العصر المعقّد بالجري خلف التشييء المطلق. وليستمر التحدي فقد رفض «ناجي العلي» أن يكون إلّا كذاك الرسم الّذي استنبته من ريشته، وسماه «حنظلة» ليبقى بيننا حيّاً يتابع مسيرته الطليعية بكلّ ثقة، من دون أن يطول جسده الطري التلف، حتى ونحن نستقبل الذكرى الثلاثين لاستشهاده، فمازال، ومازلنا، وحنظلة ندير ظهورنا لكلّ هذا الموت، لكلّ هذا الظلام، لكلّ هذا التجاهل الّذي يجري خلفنا، لنتابع الطريق إلى حيث العيد ينتظرنا.

في الطريق إلى حيث تنتظرني زوجتي، لنستكمل حاجات الاحتفاء بعيد الأضحى، لعلّنا نجد فيه فسحة من أمل، بعد سبع سنوات تمادت في القتل حتى صار الحزن أليفاً، كباقات «الآس» الّتي تلوح لنا عند كلّ المفارق، بدلاً من حلويات العيد الّتي اعتادت أن نكون لها في مثل هذا اليوم، في الطريق إلى حيث تنتظرني زوجتي، تابع الحقد الداعشي اليوم الواقع في 31/8/2017 مهامه على شكل صواريخ اخترقت سماء مدينتي «سلمية» لتكون الضحية صبياً آخر بعمر «حنظلة» بفارق أن اسمه اليوم «مهند كردية».

يقول الكاتب الأمريكي «جو ساكو»: «كانت انتقادات ناجي العلي لاذعة وموحية سياسياً بشدّة، إلّا أن حنظلة هو الّذي يعطيها بعداً»..

في البيت لم تسألني زوجتي عن كعك العيد، ولا عن ضيافة من سيزورنا غداً، فقد كان رسم «ناجي العلي» للأمّ الّتي تحمل طبقاً على رأسها محمّلاً بالسلاسل والقيود بدلاً من كعك العيد، كان كافياً للإجابة، وكعادته «حنظلة» ظهر في طرف اللوحة متحدياً كلّ هذا القهر، ورافضاً أن يكبر، كما كلّ الشهداء السوريين، إلى حين تُمزق كلّ الرايات السود فوق رؤوس صانعيها، وحتى لا يموت حنظلة كما أراد مبتكره أن يكون، فقد تصدرت بيوتنا وشوارعنا صور كل الشهداء، ليكونوا واضحين كما حنظلة في التعبير عن الحالة السائدة في المجتمع الدولي، وليكونوا تعبيراً جريئاً يعكس الرأي العام في شوارعنا الّتي ستبقى مؤهلة لاستقبال العيد، مثلما هي مؤهلة للعمل بالشعارات الطليعية الّتي تخيف أمريكا كما أخافتها رسوم «ناجي العلي»، فقتلته وأعوانها البتروليون.

في البيت لم تسألني زوجتي عن أكوام الآس الّتي تأخذ من الأرصفة حياءها، بل سألتني عن حنظلة، لتؤكد إيمانها بأني أرفض ما سبق من قول «أنسي الحاج» حين كان يعيش عصر الشعارات المرعبة!.

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