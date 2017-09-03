غيث حرفوش ص 1:01 2017/09/3

أسدل الستار على موسم طويل من الدوري السوري بكرة القدم، موسم تميز بعودته لنظامه القديم من مرحلتين ذهاباً وإياباً لكنه طال كثيراً مع التأجيلات العديدة التي شهدها حتى يمكننا أن نطلق عليه لقب الدوري الأطول في العالم.

في النهاية توّج نادي الجيش باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي ليعزز رقمه القياسي كزعيم للكرة السورية، الجيش استحق التتويج بعدما حقق 18 انتصاراً وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط كانت أمام جاره الوحدة، مسجلاً 39 هدفاً بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة في حين لم تتلق شباكه سوى 15 هدفاً ليكون صاحب الدفاع الأقوى في البطولة.

مشوار

في مرحلة الذهاب تغلّب الجيش على النواعير والمحافظة والحرية والمحافظة والجزيرة والطليعة ثم تعادل مع جبلة وحطين قبل أن يعود لسكة الانتصارات من جديد ويفوز على الشرطة، بعدها تعادل الجيش مباراتين متتاليتين مع الكرامة والاتحاد قبل أن يفوز على تشرين والفتوة والوثبة والمجد وينهي مرحلة الذهاب على قمة الترتيب.

في الإياب تباينت النتائج بشكل كبير عن مرحلة الذهاب، الجيش فاز على الحرية ثم تعادل مع النواعير وفاز على الجزيرة وتلقى بعدها خسارته الوحيدة أمام الوحدة، تعادل بعدها مع حطين، ثم فاز على الشرطة والكرامة وتعادل مع المحافظة قبل أن يهزم الاتحاد والطليعة والمجد ويتعادل في آخر أربع مباريات مع كل من تشرين والفتوة وجبلة والوثبة لينهي الموسم متصدراً بفارق نقطة واحدة فقط عن وصيفه تشرين.

الأقوى والأضعف

كان الجيش البطل الأكثر تحقيقاً للانتصارات إلى جانب وصيفه تشرين بواقع 18 انتصاراً لكل فريق في 30 مباراة، في حين كان الجزيرة الأقل تحقيقاً للانتصارات بواقع 4 انتصارات فقط من أصل 30 مباراة، أما الفريق الأكثر تعادلاً فكان كل من الكرامة وجبلة ولكل منهما 13 تعادلاً، والأقل كان الحرية بواقع 4 تعادلات فقط، وكان الحرية الفريق الأكثر تعرضاً للهزائم بواقع 21 هزيمة في حين كان الجيش الأقل بهزيمة واحدة فقط.

الهجوم الأقوى كان من نصيب الوحدة برصيد 51 هدفاً في 30 مباراة بواقع 1.7 هدف في المباراة الواحدة يليه تشرين بـ(45) هدفاً فالاتحاد ثالثاً برصيد 42 هدفاً والجيش رابعاً برصيد 39 هدفاً، أما أضعف هجوم فكان هجوم جبلة برصيد 21 هدفاً فقط.. الدفاع الأقوى كان من نصيب الجيش حيث لم يدخل شباك حارسه أحمد مدنية سوى 15 هدفاً بمعدل نصف هدف في المباراة الواحدة، وحافظ على نظافة مرماه في 16 مباراة، ليكون أفضل حارس في البطولة يليه حارس تشرين فادي مرعي الذي تلقت شباكه 22 هدفاً، أما أضعف دفاع فكان دفاع نادي الحرية الذي تلقت شباكه 57 هدفاً.

أرقام

شهدت مباريات الدوري السوري لموسم 2016-2017 تسجيل 523 هدفاً بمعدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة وهو معدل جيد بالمقارنة مع الموسم الماضي، تم تسجيل 231 هدفاً ذهاباً و292 هدفاً إياباً، وبلغ معدل تسجيل الأهداف في الجولة الواحدة 17.4 هدفاً في الجولة و2.1 هدف في المباراة الواحدة..

أكثر الجولات تسجيلاً للأهداف كانت الجولة الثانية والجولة الثلاثين برصيد 26 هدفاً وأقلها الجولتين العاشرة والخامسة عشرة برصيد 7 أهداف في المباراة الواحدة. أكثر المباريات التي شهدت تسجيلاً للأهداف كانت مباراة الجزيرة والحرية التي انتهت بفوز الجزيرة 6-4، وأكبر انتصار كان للوحدة بنتيجتي 6-0 مرتين على حطين والحرية.

هدافون

تربع نجم نادي الوحدة أسامة أومري على عرش ترتيب الهدافين بتسجيله 17 هدفاً، يليه باسل مصطفى من تشرين برصيد 12 هدفاً، وكان أفضل ثنائي تهديفي رجا رافع وأسامة أومري حيث سجل اللاعبان 28 هدفاً (أكثر من نصف أهداف الفريق).

وشهدت قائمة العشرة الأوائل في ترتيب الهدافين حضور لاعبين من الوحدة والشرطة ولاعب من كل من من تشرين والنواعير والفتوة والحرية والكرامة وحطين.

