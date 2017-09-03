ص 1:01 2017/09/3

من صبحية العيد، ولدقائق فصل قاطع الكهرباء عن بيت أم أحمد من شدة الاستجرار فلا توجد آلة كهربائية إلا وشغلتها بدءاً من المكنسة الكهربائية والغسالة و انتهاء بالخلاط لتحضير العصير، تود تدارك كل التحضيرات قبل وصول إخوتها من زيارة قبر الوالدة، تحضيرات العيد لا تكتمل إلا بصياحها الدائم على ابنتها جوليا لتسرع في المسح فلطالما كانت تصفها ببرودة الأعصاب وزوجها يهدئ من قلقها بالدخول ركب المساعدة والانخراط في ترتيب المنزل، بينما لا يكف سامر الولد الأصغر عن «النق» على رأس أمه كي تُخرج له ملابس العيد وتكويها، ريثما يكون ابنها البكر قد أنهى كتابة برنامج زيارته لأصدقائه، فجأة وعند ذلك المشهد توقفت ذاكرة أم أحمد لبرهة أعادتها إلى الواقع دموع عينيها ونحيبها المرتفع، فهي إلى اليوم لا تزال تلبس الأسود حِداداً على روح ابنها أحمد بعد سماعها نبأ استشهاده من صديقه في الكتيبة نفسها، تغص عبراتها في الحلقوم فهي في يوم العيد لا تستطيع حتى زيارة رفاته المفقود، يهدئ من روعها سماع رنة الهاتف تخابرها ابنتها وأولادها من ألمانيا لتهنئتها في العيد، وتذكرها بوضع الآس والورود على قبر والدها الذي توفي إثر سماعه نبأ وفاة أخيها، لتريحها سماع رؤية صورة ابنها الأصغر لايف على السكايب من السويد يحادثها «قريباً سآخذ الإقامة لتبدأ إجراءات لمّ الشمل وأراكي على خير يا أمي».

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