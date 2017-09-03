وليد الزعبي ص 1:01 2017/09/3

توصف حركة شراء الألبسة لعيد الأضحى المبارك بالباهتة في محافظة درعا، والسبب يعود لأسعارها المرتفعة جدا وإقناع الأهل لأبنائهم بأن ألبسة العيد الماضي التي لم يمر عليها سوى شهرين وعشرة أيام تقضي الحاجة وسيعوضون لهم ذلك بشراء اللباس المدرسي.

ولدى التجوال في الأسواق تلاحظ الوفرة في المعروض من كافة مستلزمات العيد، لكنّ عدداً من أرباب الأسر أكدوا أنهم لا مقدرة لهم على تحمل كافة أعبائها في ظل مداخيلهم المحدودة ضمن الظروف الراهنة، وخاصة أنها تزامنت مع متطلبات موسمي المدارس والمونة، وأشاروا إلى أن كسوة العيد لواحد من الأبناء بمكونات من بنطال جينز وبلوزة وحذاء من النوع المتوسط تصل إلى 20 ألفاً والمشكلة أن العائلات الحورانية تغص بالأبناء الذين يتراوح عددهم بين 4 إلى 5 أو أكثر ما يتطلب مبلغاً كبيراً جداً، علماً أن هناك استغلالاً وجشعاً من بعض الباعة خلال موسم العيد لجني أرباح كبيرة غير آبهين بالوضع المعيشي للناس، حتى أنهم يجدون في العيد فرصة لتصريف الألبسة الكاسدة والتي فيها عيوب.

ولجهة الحلويات أوضح عدد من الآباء أنهم يكتفون بشراء القليل من السكاكر التي لا يتعدى سعر الكيلو منها 1000 إلى 1300 ليرة مبتعدين عن حلويات المبرومة وعش البلبل والبلورية وغيرها لسعرها الجنوني، وإن كان لا بد من حلويات أخرى فلن يتعدى ذلك المعمول المنزلي.

وبسؤال المهندس وائل المفلح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن واقع الرقابة في موسم العيد، بيّن أن الدوريات تسير بشكل مستمر على الأسواق، وركزت مؤخراً على محال الألبسة والحلويات لاشتداد الطلب عليها ،وجراء ذلك نظمت مؤخراً 20 ضبطاً بها لارتكابها مخالفات الإعلان والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بطاقة بيان وغيرها، وما زالت الدوريات متواصلة لضبط أي حالات استغلال وغش وتلاعب، وأمل المفلح من المواطنين أن يكونوا شركاء في الرقابة بحيث يبادروا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق ليصار إلى ردعها بما فيه مصلحتهم.

