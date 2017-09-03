ص 1:01 2017/09/3

لا نريد الابتعاد كثيراً، فعلى مسافة أقل من 5 كيلومترات عن وزارة «التموين» يسترعيك منظر مقزز لقطع لحم وكروش ودماء تسيل على الرصيف، هذا المشهد يتكرر كل عيد أضحى، لكن ما اعتقدناه من تقليل لتلك المشاهد بعد تحذيرات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي خارج المسالخ المعتمدة على الطرق والأرصفة كان مجرد كلام.

والسؤال: أين العقوبات؟ وهل دوريات التموين نائمة؟.

