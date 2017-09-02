ص 5:05 2017/09/2

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الدفاع بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة بريف درعا التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم وهنأهم بالعيد ونقل إليهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلونها في الذود عن الوطن وصون عزته وكرامته.

واطلع العماد الفريج من القادة الميدانيين على طبيعة المهام المسندة ومستوى جهوزية الوحدات وحالتها المعنوية وأثنى على الجهود المبذولة في الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والحذر، مؤكداً أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على كامل مساحة الوطن ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصلبة للمقاتلين وعزيمتهم الصامدة وإصرارهم على تحقيق النصر مهما بلغت التحديات وغلت التضحيات.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون الجند الأوفياء والأبناء البررة الذين يرخصون الدماء والأرواح في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن.

كما زار العماد الفريج جرحى الجيش والقوات المسلحة في مشفى تشرين العسكري ونقل إليهم محبة الرئيس الأسد واعتزازه بتضحياتهم وشجاعتهم وهنأهم بالعيد وتمنى لهم ولذويهم دوام الصحة والعافية، واطمأن من الكادر الطبي على أوضاعهم الصحية والخدمات التي تقدم لهم، وأثنى على جهود العاملين في المشفى ومستوى الرعاية والاهتمام بالجرحى، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

وذكرت (سانا) أنه بهذه المناسبة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية، وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية.

بعد ذلك زار قادة المناطق جرحى الجيش العربي السوري في المشافي العسكرية وهنؤوهم بالعيد وتمنوا لهم الشفاء العاجل ولذويهم الصحة والعافية، مؤكدين لهم أن تضحياتهم وبطولاتهم ستبقى أنموذجاً يحتذى به في البذل والعطاء ونبراساً يهتدى به في الدفاع عن الوطن.

رافق العماد الفريج في الزيارة عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.