ص 5:05 2017/09/2

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها علىتلال حاكمة و9 قرى في ريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها، بينما أحكمت وحدات أخرى السيطرة على جبهة بطول 12 كيلو متراً وعمق 4 كيلو مترات شمال قرية منوخ بريف حمص الشرقي، كما سيطرت على مساحة جديدة في البادية على اتجاه السخنة، وتمكنت من الوصول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.

وفي تفاصيل المشهد الميداني ليوم أمس، أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري سيطرت على مساحات جديدة في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه مدينة السخنة نحو 70 كم شرق مدينة حمص.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من حوامات الدعم الناري سيطرت على مساحات جديدة خلال عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» ومحاور تحركهم في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه السخنة.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أدت إلى القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير عتاد حربي وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي وقت لاحق أفاد المصدر العسكري بأن مجموعة من وحدات الجيش العاملة في دير الزور نفذت إغارة ناجحة باتجاه تلة علوش والدشم المحيطة بها وقضت على 10 إرهابيين واغتنمت كمية من الأسلحة والذخائر وعادت المجموعة المهاجمة إلى الخط الذي انطلقت منه من دون أي خسائر.

وذكر المصدر في وقت سابق أمس أن الطيران الحربي السوري والروسي دمّر عتاداً ومقرات وآليات لإرهابيي تنظيم «داعش» في غارات على تجمعاتهم وتحصيناتهم في وادي الثردة ومحيط البانوراما والمقابر وحي الرشدية في مدينة دير الزور وقريتي البغيلية وعياش بريفها الغربي.

وفي ريف حمص حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدماً جديداً خلال عملياتها العسكرية على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف المحافظة الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ(سانا) بأن وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عملياتها العسكرية الناجحة بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على منطقة بجبهة 12 كم وعمق 4 كم شمال قرية منوخ على أطراف ناحية جب الجراح.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن تكبيد تنظيم «داعش» الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير تحصينات وأسلحة وذخيرة له.

أما في ريف حماة، فقد أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على 9 قرى وعدد من التلال الحاكمة خلال العمليات العسكرية المتواصلة للجيش العربي السوري لاجتثاث إرهابيي «داعش» من ريف المحافظة الشرقي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي السوري نفّذت عملية عسكرية واسعة من ثلاثة محاور ضد تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف سلمية الشرقي تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على تلال صلبا وقرى صلبا ورسم المزارع وزنوبا وتوينة وحسو ومكيمن شمالي وجنوبي وطيبة دكيج وجب الأبيض.

وأوضح المصدر أن عمليات السيطرة جاءت بعد تكبيد إرهابيي التنظيم الإرهابي خسائر فادحة في الأفراد وتدمير آليات وعربات مزودة برشاشات لهم، في حين مشطت وحدات الهندسة المنطقة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون «لإعاقة» تقدم وحدات الجيش باتجاه المناطق التي يفرون إليها في ناحية عقيربات.

وتعد بلدة عقيربات شرق مدينة حماة بنحو 40 كم مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم الإرهابي على أطراف البادية السورية ويتخذها منطلقاً للهجوم على التجمعات السكنية وآبار النفط القريبة في ريف تدمر، وذلك قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري في الـ18 من الشهر الماضي من إطباق الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي «داعش» فيها بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.