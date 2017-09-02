ص 5:05 2017/09/2

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وبلدان ومناطق أخرى من العالم، داعياً إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط.

وقال بوتين في مقالة له قبيل انعقاد القمة الدورية التاسعة لمجموعة «بريكس» في الصين يومي الإثنين والثلاثاء القادمين: بفضل الخطوات التي اتبعتها روسيا والدول الأخرى التي لها مصلحة تشكلت في الآونة الأخيرة أسس لتحسين الأوضاع في سورية.. فالإرهابيون تعرّضوا لضربات قاسية وهُيئت ظروف تسمح بالشروع في عملية التسوية وعودة الشعب السوري لمزاولة حياته الطبيعية في أجواء يسودها السلام، مضيفاً: في الوقت ذاته يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وبلدان ومناطق أخرى من العالم، وروسيا تدعو للبدء في تشكيل جبهة عريضة لمواجهة الإرهاب بالأفعال وليس بالأقوال على أسس القوانين الدولية المعمول بها وبدور مركزي لمنظمة الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال نحن نعتز ونثمّن الدعم في هذا المجال من جانب الشركاء في «بريكس».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن رئاسة الصين لمجموعة «بريكس» خلال العام الجاري سمحت لدول «بريكس» بتحقيق تقدم جدي في جميع مجالات الشراكة الرئيسية السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى أن مجموعة «الخمسة» استطاعت تعزيز موقفها بشكل ملحوظ على المستوى العالمي.

وأضاف بوتين: روسيا تدعو لتنسيق وثيق في السياسات الخارجية بين دول «بريكس» وقبل كل شيء في الأمم المتحدة و«مجموعة العشرين»، فضلاً عن التنسيق في المنظمات الدولية الأخرى، ومن الواضح أنه فقط عن طريق توحيد جهود جميع البلدان يصبح من الممكن توفير الاستقرار في العالم وإيجاد طرق لتسوية النزاعات الحادة بما فيها النزاعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وحول الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، قال الرئيس بوتين: لا يمكنني تجاهل الوضع القائم في شبه الجزيرة الكورية الذي تأزّم في الآونة الأخيرة ويتجه نحو حافة خلاف واسع النطاق، وبرأي روسيا فإن الحسابات التي تنطلق من أنه من الممكن إيقاف البرنامج الصاروخي النووي لبيونغ يانغ فقط عن طريق ممارسة الضغوط عليها هي حسابات خاطئة وليس لها أفق ومن الضروري حل أزمة تلك المنطقة عن طريق فتح حوار مباشر بين جميع الأطراف التي لها مصلحة من دون طرح شروط مسبقة، أما الاستفزازات والضغوط والخطابات النارية فليست طريقة للحل.

أوشاكوف: بوتين يعتزم دعوة دول «بريكس» للمشاركة بتسوية الأزمة في سورية وإعادة الإعمار فيها

إلى ذلك أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس بوتين ينوي اقتراح مشاركة دول مجموعة «بريكس» بتسوية الأزمة في سورية وإعادة الإعمار فيها.

ونقلت وكالة «تاس» عن أوشاكوف قوله في إيجاز صحفي أمس: إن قادة دول «بريكس» سيناقشون خلال قمتهم المقبلة القضايا الإقليمية الحيوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وسيكرسون اهتماماً خاصاً للوضع في سورية، حيث سيوضح الرئيس بوتين موقفنا وسيدعو دول «بريكس» للمشاركة في عملية التسوية وإعادة الإعمار في سورية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المشروعات الإنسانية المتنوعة هناك.

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين سيناقش مع دول «بريكس» محادثات أستانا حول سورية وسيتحدث حول الخطوات الروسية الحالية للحفاظ على وقف الأعمال القتالية.

ولفت أوشاكوف إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة بريكس سيركز على القضايا الدولية والأزمة في سورية والوضع في ليبيا والتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

لافروف: روسيا تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تواصل العمل من أجل توحيد جهود جميع الدول لمحاربة الإرهاب في العالم وخاصة في سورية وتحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية لأن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبلهم.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله في كلمة أمام طلاب ومدرسي معهد العلاقات الخارجية في موسكو أمس: إننا وبالمبدأ نفسه الذي نعمل به تجاه الأزمة في سورية نعمل مع الجميع على حل الأزمات في العراق وليبيا واليمن وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وغيرها من المناطق والدول، فنحن نرفض أي تدخل خارجي في شؤون الدول ونرفض مخالفة القانون الدولي.

واعتبر لافروف أن إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية من خلال عملية «أستانا» ساهم في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في سورية، داعياً المنظمات الدولية إلى العمل على زيادة مساعدتها لسورية والتنسيق مع الحكومة السورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وانتقد لافروف إصرار بعض الدول على إرسال المساعدات إلى سورية من الدول المجاورة ومن دون أن تخضع لمراقبة الأمم المتحدة، مبيناً أن ذلك يمكن أن يشكل فرصة ملائمة للبعض لإدخال أسلحة وذخيرة أو غيرها إلى الإرهابيين.

وأعلن لافروف أن النظامين القطري والسعودي أكدا خلال الاتصالات مع روسيا دعمهما لمسار «أستانا»، وأشارا إلى أن النظام التركي يمثل مواقفهما فيه.

وقال لافروف: بعد فشل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الوفاء بالتزاماتها وخاصة المتعلقة بفصل ما يسمى «المعارضة المعتدلة» عن الإرهابيين بدأت روسيا البحث عن شركاء يمكن الاعتماد عليهم فتوجهت إلى إيران وتركيا وأثمر هذا التوجه عن إطلاق محادثات بين الحكومة والفصائل المسلحة في أستانا وإنشاء مناطق لتخفيف التوتر.

وشدّد لافروف على أن روسيا تدافع عن حقوقها المشروعة على الساحة الدولية بشكل قانوني ولكن بعض النخب السياسية الغربية لا يعجبها ذلك ولا تريد رؤية القرار الروسي المستقل، وهناك محاولات منهم «لإجبار» روسيا على العمل ضد مصلحتها الخاصة و«الانصياع» لآرائهم وهم يتبعون في سبيل ذلك أساليب العقوبات والضغط وهذا أمر مرفوض.

وقال لافروف: من الصعب على العديد من الدول الغربية الإقرار بأن مرحلة القطب الواحد انتهت وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات الدولية قائمة على تعدد الأقطاب والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وأضاف لافروف: الدول الغربية التي تمنع مطالب الشعوب بالحصول على حقوقها تعرقل تشكيل عالم متعدد الأقطاب ولكن لا يمكنها منع هذا التشكل، ونحن بشأن سورية نقف مع الحوار بين الثقافات وبناء الدبلوماسية على أنها أسلوب للحوار والتعاون بين أجزاء العالم.

وشدد لافروف على أن منظومة الدرع الصاروخية التي تنشئها الولايات المتحدة قرب الحدود الروسية مخالفة للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تزال تدرس قرار واشنطن الأخير بإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة العدائية لن تبقى من دون رد.

وأشار لافروف إلى أن دوامة العقوبات المتبادلة بين موسكو وواشنطن لم تكن مبادرة روسية بل أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بغية زعزعة العلاقات الروسية – الأمريكية ومنع الرئيس الجديد دونالد ترامب من تقديم مقترحات بناءة لتحسين العلاقة مع موسكو.

وشدّد لافروف على أن موسكو لا تزال مستعدة للتعاون البناء مع واشنطن، وقال: كانت مشاعرنا تجاه الشعب الأمريكي ودية دائماً وكنا ولا نزال على الدوام منفتحين على التعاون البنّاء حيثما كان ذلك يصب في المصالح الروسية ونتطلع إلى توفير أجواء سياسية طبيعية، ولكن كما تعرفون فإن «التانغو» رقصة تحتاج لاثنين أما الشركاء الأمريكيون فيؤدون مرة بعد أخرى رقصة «البريك دانس» بشكل انفرادي.