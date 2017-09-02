ص 5:05 2017/09/2

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أمس أن الجولة الجديدة من اجتماعات أستانا حول سورية ستعقد في الـ14 و15 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «تاس» عن الخدمة الصحفية في الوزارة قولها في بيان: إن اجتماعاً دولياً آخر عالي المستوى حول سورية في إطار عملية أستانا سيعقد في العاصمة الكازاخية في الـ14 و15 من الشهر الجاري.

ووفق الخارجية الكازاخية فإنه من المتوقع أن ينتج عن المحادثات خرائط لمناطق تخفيف التوتر في إدلب وحمص والغوطة الشرقية.

وأضافت الوزارة، حسب ما نقلت (سانا) عنها: من المخطط أن تصدر الأطراف المشاركة في الاجتماع بياناً مشتركاً حول نزع الألغام من المناطق الأثرية في سورية والموضوعة على لائحة الإرث الثقافي التاريخي في العالم، إضافة إلى مناقشة قضايا ثنائية أخرى.

وتابعت الخارجية: إن الدول الضامنة تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك يوم الـ13 من أيلول أي عشية اجتماع «أستانا6» على المستوى العالي.

يذكر أن العاصمة الكازاخية أستانا استضافت خمسة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع والخامس من تموز الماضي وأكدت في مجملها الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية.