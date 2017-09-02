ص 5:05 2017/09/2

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن التطورات التي تشهدها الأزمة في سورية تشير إلى بداية نهاية الحرب، متوقعاً هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية بحلول شهر تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دي ميستورا قوله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: ما نراه الآن برأيي هو بداية النهاية لهذه الحرب، وما نحتاج إليه هو ضمان أن يكون ذلك بداية السلام أيضاً حيث يبدأ التحدي.

وحسب (سانا) فقد اعتبر دي ميستورا أنه لاتزال هناك ثلاث مناطق غير مستقرة بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية فيها وهي الرقة ودير الزور وإدلب، موضحاً أنه بعد تحرير الرقة ودير الزور وهو الأمر الذي أتوقع حدوثه خلال بضعة أشهر ستكون هناك لحظة الحقيقة، داعياً المجتمع الدولي للعمل على دفع الأطراف السورية إلى محادثات حقيقية لإيجاد حل للأزمة وإجراء انتخابات خلال عام.