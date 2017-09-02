ص 5:05 2017/09/2

حذّر مراقبون من أن بريطانيا تحاول العودة إلى العراق من بوابة مزاعم «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي، مستندين في ذلك إلى إعلان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده سترسل كتيبة «لقتال» تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

فالون وفي تصريح نقلته وكالة «رويترز» البريطانية ادعى أن الكتيبة ستدعم قوات ما يسمى «التحالف الدولي» والتي زعم أنها «تقاتل» تنظيم «داعش» في العراق، مدعياً أن تلك الكتيبة «ستعزز مساهمة بريطانيا في مكافحة داعش وستساهم في أداء بريطانيا لدورها الرئيسي» في «التحالف الدولي».

وعن تفاصيل تلك الكتيبة، بدا لافتاً إشارة فالون إلى أنها ستكون مكونة من 44 جندياً من كتيبة المهندسين الملكيين لمدة 6 أشهر في قاعدة جوية بمحافظة الأنبار غرب العراق، بهدف بناء بنية تحتية، بينها ثكنات ومكاتب.

ومع نشر هذه الكتيبة يرتفع عدد الجنود البريطانيين الموجودين في القاعدة إلى أكثر من 300 جندي، كما يرتفع العدد إلى نحو 600 جندي بريطاني في العراق.