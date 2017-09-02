ص 5:05 2017/09/2

زار أمس وفد وزاري يضم وزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والتعليم العالي الدكتور عاطف النداف والدولة لشؤون متابعة مشروعات تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين بالسويداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقل الوزراء تحية وتهنئة السيد الرئيس بشار الأسد إلى شيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حكمت الهجري ويوسف جربوع وحمود الحناوي كل في دارته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومنهم إلى كل أبناء محافظة السويداء وذلك بالتزامن مع ما يحققه جيشنا الباسل من انتصارات على مختلف الجبهات ضد الإرهاب.

وأعرب شيوخ العقل عن تقديرهم واعتزازهم بمحبة واهتمام وحرص القيادتين السياسية والتنفيذية على جميع أبناء الوطن مجددين تأكيد تمسك أبناء السويداء بمواقفهم الوطنية الأصيلة المستمدة من إرث الآباء والأجداد النضالي ووقوفهم إلى جانب جيشنا الباسل في حربه ضد الإرهابيين وداعميهم على امتداد مساحة الوطن للحفاظ على كرامة وأمن واستقرار ووحدة سورية أرضاً وشعباً.

وأكدوا أن أداء الرئيس الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك صباح أمس في جامع سيدنا بلال بمدينة قارة بمنطقة القلمون التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار بالتعاون مع حلفائه دليل على انتصار سورية وإرادة الحياة فيها ورسالة للعالم أجمع أن سورية تسير من انتصار لانتصار حتى تطهير كامل أرضها من الإرهاب.

وحسب «سانا» فقد لفت الشيخ الهجري إلى أن أداء الرئيس الأسد صلاة العيد في مكان كان يعد لوقت قريب من المناطق الساخنة يدل أن الأمور تتقدم يوماً بعد يوم نحو الأفضل وأن سورية ستعود إلى أمنها وأمانها وعزتها بأسرع وقت، متضرعاً إلى الله في هذه الأيام المباركة ليعود الأمن والأمان ويحمي وينصر جيشنا وقائدنا وشعبنا الذي صمد في وجه الحرب عليه منذ نحو سبع سنوات وراء قيادته الحكيمة.

من جهته أشار الشيخ جربوع إلى أن وجود الرئيس الأسد بين أبناء شعبه في قارة بالقلمون دليل الانتصار على طريق إعلان النصر الكامل لسورية قريباً، لافتاً إلى أن وجود الوفد الوزاري في السويداء بهذه المناسبة تأكيد اهتمام وحرص القيادة على الوجود مع أبناء شعبها بكل الظروف والمناسبات.

بدوره قال الشيخ الحناوي: الرئيس الأسد يؤكد منطق الرجل القوي المؤمن الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ولا يهاب الصعاب وقد عودنا دائماً على وجوده في مختلف الأماكن ومنها الساخنة جداً مؤكداً للجميع أننا نقف على أرض سورية قائداً وشعباً وجيشاً وحكومة بكل صمود وقوة.

كما زار الوفد فعاليات اجتماعية وأهلية ضمن جملة الزيارات التي يتبادلها أهالي المحافظة في إطار العادات والتقاليد في مثل هذه الأعياد التي تبدأ بتقديم التعازي لمن فقدوا أعزاءهم من شهداء وأهل وتنتهي بتبادل الزيارات بين ذوي القربى والأصدقاء.

رافق الوفد الوزاري في زيارته عدد من مسؤولي المحافظة.