ص 5:05 2017/09/2

زار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أمس مقاتلي وحدة المهام الخاصة في جبال القلمون على الحدود السورية ـ اللبنانية وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الوزير الشعار ببطولات وحدة المهام الخاصة واستبسالها إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري ورجال المقاومة الوطنية اللبنانية في تطهير جبال القلمون من دنس الإرهاب.

وأكد الشعار أن الدولة السورية تحقق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب لتصل إلى اليوم القريب لبسط السيطرة على كل الأرض السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وإعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع الوطن.

وذكرت «سانا» أن الشعار خاطب المقاتلين قائلاً: هنيئاً لكم صمودكم ومشاركتكم زملاءكم في الجيش العربي السوري الانتصار على الإرهاب ودحره إلى خارج الحدود، مضيفاً: أنتم بصمودكم محط فخر واعتزاز ونموذج رائع لقوى الأمن الداخلي.

كما التقى الوزير الشعار أمس وحدة حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة في حمص وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثنياً على الدور والمهام البطولية التي يقومون بها في حفظ الأمن والاستقرار في حمص وعلى جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب.

وأكد الشعار أن الدولة السورية تبذل كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وهي تحقق الانتصار تلو الآخر لتصل إلى اليوم الذي يتم فيه بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي وتعود ممتلكات المواطنين إليهم ويبدأ النمو وإعادة الإعمار وتعود الحياة الطبيعة إلى سورية.

ولفت الشعار إلى أنه تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي مهام كبيرة وجسيمة في محاربة الإرهاب ودحره إلى خارج الحدود إضافة إلى توفير الأمن والاستقرار وحفظ النظام العام وتوفير الطمأنينة للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم وكراماتهم وعلى المنشآت العامة والخاصة. وأكد اللواء الشعار ضرورة تعزيز القدرات العسكرية والبدنية والمسلكية والتأهيل والتدريب المستمر لتنفيذ المهام بالشكل الأمثل بكل حزم.