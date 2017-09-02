وليد معماري ص 1:01 2017/09/2

بداية: كل عيد وأنتم بخير.. والعيد فسحة للفرح والتآخي والتآلف والبركة والأماني السعيدة.. وعيد الأضحى هذا العام له نكهة جديدة لا تخفى عن أحد، وبشائر النصر باتت واضحة للقاصي والداني.. ليس من باب التفاؤل، بل من باب اليقين… وها أحجار (دومينو) الغزاة، والمتآمرين، والمنبطحين، وزبانية الدولار، بدأت تتهاوى حجراً بعد حجر، وتُدفن في مزبلة التاريخ بفضل صمود وتضحيات شعبنا خلف مقاتليه البواسل، وشهدائه الأبرار الذين عطّروا تراب هذا الوطن بدمائهم القدسية، وبدموع أمهاتهم الثكالى، المزغردات فخراً تحت عباءة الألم…

ستّ سنوات، وما يزيد، عانى السواد الأعظم من شعبنا شظف العيش بنماذج متفاوتة، بعضها شديد القسوة، من تهجير، ومن جوع، ومن تشرد أحياناً.. وقاوموا مآسيهم بصبر وشجاعة، ولم تبخل الجهات الرسمية في تخفيف معاناتهم، ما أمكنها ذلك… وثمة فئة كانت تصنف في المرتبة الوسطى.. وأغلبها من العاملين بأجر محدود، وقد عانت ما عانت من غلاء فاحش في أمور المعيشة، بدءاً من الطعام، وانتهاء بالدواء… وكمثال، حين يصل سعر كيلو اللحمة إلى سبعة آلاف ليرة، وسعر بيضة الدجاج إلى أربعين ليرة، سيصبح المعيل أمام حالة محرجة وصعبة.. ناهيك بالدواء المحلق إلى درجة خطرة… بينما فئة صغيرة تستغل (فلتان) السوق الحرة لتكديس ثرواتها الخيالية.

وفي حالات شائعة، وبحجة رفد موارد الميزانية، لجأت وزارة التجارة الداخلية إلى فسخ عقود مؤسسات استهلاكية، وتلزيمها، عبر مزايدات وصلت إلى مبالغ خيالية، وفي طبيعة الحال، المستثمر الجديد ليس غبياً لدرجة تشغيل المؤسسة بخسارة تطوله.. فلديه أساليب وأساليب للربح وهو مستريح.. والخاسر الأكبر هو المستهلك.. ولدي أمثلة يضيق سردها في هذه العجالة.

ولست (تاجر) فقاعات أطلقها جزافاً… ولكن، إن هي إلا (خرمشات) تطول أولى (التخطيطات)… بحسن نيّة أحياناً.. وغالباً (بسوق) نيّة!..

ومرة أخرى، أكرر مباركتي لقرائي بعيد الأضحى المبارك، وللصامدين على خطوط النصر.. وإيماننا أضحية لهذا الوطن الغالي.