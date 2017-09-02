زاهر بدران ص 1:01 2017/09/2

يقترب حلم منتخبنا الكروي للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 ولم تعد تفصلنا عنه إلا أيام معدودات عندما يلتقي أول المتأهلين المنتخب الإيراني الثلاثاء القادم على أرضه وبين جمهوره في مباراة لا تقبل القسمة، إما الفوز والتأهل المباشر إلى المونديال ونوفر الجهد وإما نعود إلى الانتظار من خلال الملحق الآسيوي في حال التعادل وتعثر منتخبي كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

حلم منتخبنا في بلوغ نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه اقترب خطوة إضافية بعد فوزه على منتخب قطر ،لأنه بفوزه وانتزاعه النقاط الثلاث وصل إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة خاطفاً إياه من أوزبكستان التي خسرت أمام الصين بهدف مقابل لاشيء ويتقدم بفارق الأهداف على بعد نقطتين فقط من التأهل المباشر للمرة الأولى في تاريخ الكرة السورية إلى مونديال روسيا 2018.

حظوظ منتخبنا زادت للتأهل سواء عن طريق التأهل المباشر الذي ينص على تأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم وهذا يتوقف على فوز منتخبنا على إيران في مباراته القادمة أو دخول منافسات الملحق الآسيوي في حال التعادل لأن قانون التأهل ينص على أن يتواجه الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف وهذا مالا نتمناه في مباراتنا القادمة وخاصة بعد الفوز المستحق والساحق الذي سطره منتخبنا على المنتخب القطري.

ففي مجموعتنا الأولى ضاعت فرصة كوريا الجنوبية بحسم بطاقة التأهل بعد تعادلها مع إيران في ملعبها سلباً وصعبت المهمة عليها كثيراً في لقائها القادم مع منتخب أوزبكستان الذي خسر أمام الصين ، وبالطبع أي نتيجة سلبية في هذه المباراة سواء تعادل أو خسارة في حال فوزنا على إيران سيضمن تأهلنا المباشر أو الدخول في دوامة الملحق الآسيوي، ومن أجل ذلك على لاعبينا بذل الجهود مضاعفة وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تضعنا مباشرة في مونديال روسيا 2018 وتحقيق الحلم.

فعلى منتخبنا الاستفادة من الهزيمة التي تعرض لها منتخب أوزبكستان أمام الصين بهدف سجله جاو لين من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة وهذا ما وضعه في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على أوزبكستان الذي تراجع للمركز الرابع.

كما على منتخبنا الاستفادة من سقوط منتخب كوريا الجنوبية في فخ التعادل السلبي على ملعبه ووسط جماهيره أمام إيران، حيث تقلص الفارق بين منتخبنا ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يحتل المركز الثاني إلى نقطتين فقط.

ويتأهل بشكل مباشر إلى المونديال أول وثاني كل من المجموعتين، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ملحقاً آسيوياً، يواجه الفائز به رابع كونكاكاف.

احتمالات التأهل

الثلاثاء القادم هو يوم الحسم، منتخبات المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2018 في روسيا.

ولدى منتخبنا بعد أن انتهت الجولة التاسعة مؤخراً ثلاثة احتمالات تضمن له احتلال المركز الثاني وتالياً التأهل لـ«مونديال روسيا»، وتعتمد الحالات الثلاث على الفوز فقط على إيران، بعد تعادل كوريا الجنوبية مع إيران سلباً وخسارة أوزبكستان أمام الصين بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة.

لأن الترتيب سيكون كما يلي (سورية 15 نقطة، كوريا الجنوبية 15نقطة، أوزباكستان 14نقطة.

ويتأهل منتخبنا للدور الرابع من التصفيات باحتلال المركز الثالث ويتضمن ذلك عدة احتمالات، شريطة أن يحقق الفوز في مباراته القادمة مع إيران وأن يتفوق بفارق الأهداف على أوزباكستان مع خسارتها في المباراة القادمة مع كوريا الجنوبية.

حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

لذلك تبدو حظوظ منتخبنا كبيرة للتأهل التاريخي لأول مرة إلى العرس العالمي، خاصة بعد عودة اللاعبين المحترفين فراس الخطيب، وعمر السومة بعد غياب دام خمس سنوات، وهو ما زاد من حجم الطموحات للوصول إلى مونديال روسيا 2018 .