فاتح كلثوم ص 1:01 2017/09/2

الرأي ببداية أفول الحرب الساخنة بدأ يسود المجتمع السوري، يوازيه رأي آخر بين أفراد المجتمع الأكثر إصراراً على الحياة، بأن الحرب الثقافية قد بدأت الآن بشكلها المعلن، وعلى مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة الثقافة تقع مسؤولية قيادة هذه الحرب، وخاصة أن العدو يقيم بيننا مرغمين، نتيجة التطور السريع لأجهزة الإعلام الحادة، إضافة إلى فوضى الرأي الذي أتت به الحرب، والذي شكّل بدوره فراغاً في العمق الإنساني لكلّ فرد سوري، ولن تتم إعادة ملئه إلّا بتعميق الحيز الثقافي- الجمالي في حياته ..

في لقاء مع مدير ثقافة محافظة حماة سامي طه قال: «لا يمكن للمراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة أن تنتج ثقافة إيجابية من دون بيئة حاضنة لمشاريعها».. ولأن اللقاء المذكور كان في المركز الثقافي في سلمية، فقد رد أحد الحاضرين بالقول:

البيئة في مدينة سلمية موجودة، وأنتم من يقوم بتهميش دور مركزها الثقافي، إذ إنكم ساهمتم بتغييب المهرجانات التقليدية عن صالته، وأيضاً الأماسي الأدبية الأخرى، فهل أربك هذا الرأي مدير ثقافة حماة الذي كان يدير الجلسة المفتوحة مع بعض من المهتمين بهذا الشأن؟..

لا يبدو ذلك لكون الارتباك جاء من مفهوم مصطلح «البيئة الحاضنة»، إذ إن السائل كان يقصد توافر الجمهور المهتم بالشأن الثقافي، بينما المسؤول كان يشكو من عدم توافر البيئة الحاضنة الأهلية التي من المفترض أن يقع على عاتقها التمويل المادي لمثل هذه النشاطات!.

يتابع طه شرح الصعوبات المسوغات الّتي نستطيع تعميمها على مديريات الثقافة ومراكزها في جميع المحافظات الأخرى، فالعائق هو مادي بالدرجة الأولى والإمكانات المادية المتاح صرفها على تلك المشاريع محدودة جداً، وخاصة أن التمويل الحكومي للمراكز الثقافية هو من ميزانية وزارة الإدارة المحلية.. فمديرية ثقافة حماة يتبع لها /42/ مركزاً ثقافياً، يعمل منها /25/ مركزاً، والمتبقي متوقف ويحتاج إلى تأهيل لوجستي بعد تحريره من يد الإرهاب، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى أموال طائلة تربك الوزارة الممولة، مع العلم أنها تقوم بواجباتها بحسب الإمكانية المتاحة لهذا الغرض، ويضيف مدير ثقافة حماة، صعوبة أخرى تساهم في التقصير، يحيل أسبابها إلى نقص الكوادر المختصة في هذا الشأن، فالمركز الثقافي في سلمية يعج بالموظفين مثله مثل الكثير من المراكز الأخرى في المدن السورية الأكثر أمناً، ولكن هؤلاء الموظفين لا يملكون خبرات فنية للنهوض بالعمل داخل هذه الدوائر المختصة، وهذا يضطر المديرية إلى استهلاك الكثير من ميزانياتها عند استقدام فنيين من خارج الكادر للقيام بأعمال الإصلاح لمعداتها اللوجستية ..

وأين الثقافة من كلّ ماسبق، وهل الجمهور معني بهذه التفاصيل، أم أن الوزارة هي المعنية بتجاوز الصعوبات المذكورة، وخاصة في مجال تأهيل تلك الكوادر للعمل ضمن مراكزها؟!..

وبالعودة إلى السؤال الأهم الذي يعني الجمهور المتعطش إلى الثقافة، وسبب تغييب النشاطات عن صالتها، وإن وجدت فإن أكثر من يعتلون منابرها هم من الأدباء الأقل جدارة بحمل هذه الصفة المقدسة، فإن مدير ثقافة حماه يحيل السبب إلى اعتذار الكثير من أصحاب المواهب الفذة الذين يقع على عاتقهم اعتلاء المنابر للرفع من مستوى أدائها، وهذا ما يجعلها فقيرة بما تقدم، وأيضاً يتيح الفرصة للمتسلقين باعتلاء تلك المنابر التي بات الجمهور يمقتها, ويرى أن سبب هذا الاعتذار يعود إلى ظروف الحرب التي تمنع الكثيرين من السفر إلى مناطق أخرى..

ولماذا لا يكون سبب الاعتذار هو الجانب المادي لهؤلاء الـمـُطَالبين باعتلاء المنابر، حيث أن المكافأة المادية الّتي تُمنح لا تكفي أجور السفر، إضافة إلى تهرب الوزارة من استضافتهم في فنادق يأوون إليها بعد انتهاء النشاط الذي حضروا لإحيائه؟..

يرد مدير ثقافة حماة متهرباً من مواجهة هذا الواقع المرّ والإهمال الذي يتعرض له الأديب عند قبول الدعوة، بقوله: «يقع على عاتق المثقف إيصال رسالته بعيداً عن التفكير المادي فرسالته أسمى من ذلك».. وكأن السيد مدير ثقافة حماة يطالب الأدباء والمثقفين بالتخلي عن حاجاتهم المادية الضرورية، وهم من الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع حالياً، والمصيبة الأكبر أن هذا الرأي ليس حصراً بمدير ثقافة حماه، وإنما هي الثقافة السائدة في صفوف المسؤولين عن كل المنابر الثقافية الحكومية، وتتعداهم أيضاً لتصل إلى الجمعيات الأهلية المعنية بالثقافة، في الوقت نفسه الذي يدرك فيه الجميع أن أموالاً طائلة تصرف على مشاريع تقول إنها ضمن النهضة الثقافية والإعلامية الضرورية الآن، لكن للأسف لا تقدم للجمهور سوى مزيد من اليأس والإحباط وتعزيز الفراغ!.

