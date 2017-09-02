ص 1:01 2017/09/2

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأصدق وأطيب التهاني إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوتين قوله في كلمة التهنئة: هذا العيد الذي ينهي موسم الحج له تقاليد عريقة وجذور متينة تعمل على توحيد الأمة الإسلامية, مشيراً إلى أن وحدة الأمة الإسلامية الروسية تشكل حجر الأساس لتطوير الحوار بين المجموعات الإثنية والدينية وتحقيق مهام تنمية البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي: يطيب لي أن أرى كيف أن طاقات الأمة الإسلامية تستخدم في حفظ السلام والوفاق الاجتماعي.

في الأثناء, أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس، أن روسيا ستفكر بهدوء في كيفية الرد على الخطوات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بإغلاق القنصلية الروسية، معبراً عن الأسف لتصعيد التوتر في العلاقات.

وقال أوشاكوف للصحفيين: يدور الحديث عن مواصلة تصعيد التوتر في العلاقات الثنائية، ونحن نأسف لذلك وسنفكر، طبعاً، في كيفية الرد, معرباً عن أسفه لتصعيد الخطوات غير الودية والمجابهة.

وأضاف أوشاكوف: الولايات المتحدة تدفع بعلاقاتنا إلى مأزق وخطواتها تتعارض مع التصريحات حول الاستعداد للتعاون, مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تستمر بتدمير العلاقات الثنائية من دون أن تفكر في العواقب وهذا أمر مؤسف.

وفي سياق آخر أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو قلقة إزاء جهود الـ«ناتو» لتغيير الميزان العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية – الأطلسية.

ونقلت «سبوتنيك» عن لافروف قوله في كلمة أمام طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية ما يثير قلقاً خاصاً، هو الجهود الحثيثة لحلف الـ«ناتو» الرامية إلى تغيير الأوضاع العسكرية والسياسية في المنطقة الأوروبية – الأطلسية، بما في ذلك زيادة الحضور العسكري ونشر البنية التحتية العسكرية في المناطق المتاخمة لروسيا، وذلك يضم طبعاً الجزء الأوروبي في المنظومة الأمريكية الشاملة للدفاع الصاروخي.