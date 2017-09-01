م 2:02 2017/09/1

كرّمت محافظة حمص أمس الفريق الفائز بالمركز الأول والمشاركين والمدربين في المسابقة الوطنية لأولمبياد «الروبوت» العالمي من فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص والتي أقيمت في صالة تشرين الرياضية بدمشق

مؤخراً.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي أن وجود الشباب السوري في مسابقات كهذه هو إبداع وأن نيلهم المراتب الأولى في مجالات العلم هو نصر للوطن وإثبات لاستمرارية الحضارة السورية وتميّز للشباب السوري في صنع مستقبل مزدهر، مثمناً الجهود المبذولة من كل القائمين على نادي «الروبوت» في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص.

بدوره أشار المهندس حسان النجار رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص والمشرف على الفرق المشاركة إلى أن فرع الجمعية يشارك في الأولمبياد الوطني للسنة الثالثة على التوالي باعتباره أصبح عنواناً مهماً تجتمع فيه الجامعات والمعاهد والمدارس للمنافسة في مجال «الروبوت»، حيث تمّ اختيار موضوع التنمية المستدامة لهذا العام الذي حددته الدولة المستضيفة لـ«الروبوت» العالمي لهذا العام كوستاريكا ما جعل المشاركين يعملون على إعداد «روبوتات» تعمل في إطار التنمية المستدامة والطاقات البديلة لحل العديد من المشاكل البيئية تمهيداً للمشاركة العالمية في تشرين الثاني المقبل.

ولفت النجار إلى السعي الحثيث لتأمين كل المستلزمات والدعم للشباب الفائزين بالمركز الأول لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم سورية عالياً في المحافل الدولية.

من جهتها أوضحت مديرة نادي «الروبوت» في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص الدكتورة لينا مراد أنه تم تأسيس النادي منذ ثلاث سنوات ويضمّ حالياً مئات الأطفال واليافعين الشباب، حيث يتم اختيار الفئات المشاركة في الأولمبياد وفقاً لمعايير التميز والإبداع لدى كل منهم، مشيرة إلى أن الإقبال على النادي يشهد تزايداً لافتاً وأنه يحقق مراتب متقدمة.

ولفت المدرب طلال سلطان إلى أن الفريق الثانوي نال المرتبة الأولى وكان قد حقق العام الماضي جائزة أفضل تصميم لكونه يضم يافعين ذوي خبرة.

بدورهما أعرب كل من الفائزين في المرتبة الأولى من فريق الثانوي عبد الرحمن سليمانو وموسى سيوفي عن شكرهما لكل القائمين والمشرفين على المسابقة والنادي بحمص وأكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار التجارب والمشاريع المنفذة في المسابقة لتطبيقها على أرض الواقع، موضحين أن «الروبوت» المنفذ هو عبارة عن «روبوت» يقوم بتركيب ثلاث قطع من «التوربيدات» لتوليد طاقة كهربائية من الرياح وكل قطعة لها وظيفتها ومكانها المخصص وأبديا سعيهما لنيل المرتبة الأولى عالمياً ورفع اسم سورية في كل الميادين.

وفي ختام اللقاء تم توزيع شهادات التقدير على الفائزين والمشاركين والمدربين.