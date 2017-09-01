م 2:02 2017/09/1

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بروز المزيد من المشاكل والأزمات في الخليج لا يصبّ في مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار روحاني خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون والتشاور بين إيران وتركيا بغية تسوية المشكلات الإقليمية، موضحاً أن الأوضاع الحساسة في المنطقة الآن تتطلب من البلدين التعاون فيما بينهما أكثر من أي وقت مضى من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وحسب (سانا) فقد أعرب الرئيس الإيراني عن أسفه حيال الأحداث الجارية في ميانمار، وقال: إن إيران لا تقبل الظلم وتدينه في أي مكان من العالم.

يذكر أن النظام التركي قدم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية في المنطقة ولاسيما في سورية، بما في ذلك تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيان محولاً أراضي تركيا إلى مقر ومعبر لتلك التنظيمات، كما قام بشراء النفط السوري المنهوب من «داعش» ويقوم هذا النظام حالياً بالتذرع بحجج واهية بـ«محاربة» الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء «السلطنة العثمانية» مستعيناً بحلفائه من الإرهابيين.

