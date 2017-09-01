م 2:02 2017/09/1

كشف موقع إلكتروني إماراتي أن أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني دعا إلى حل سياسي للملف النووي الإيراني بهدف حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وتجنيبه حرباً محتملة.

وتتلاحق التقارير عن حجم التعاون والتنسيق بين عدد من ممالك ومشيخات الخليج مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى العديد من اللقاءات بين مسؤولين من كلا الطرفين وكان النظام القطري سباقاً إلى إقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ زيارة شمعون بيريز رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 1996 إلى الدوحة وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي فيها وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لـ«إسرائيل».

وأشار موقع «بوابة العين الإخبارية» الإماراتي إلى أن دعوة تميم هذه جاءت خلال لقاء جمعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ألين بويد بالدوحة في الخامس من تشرين الأول عام 2007، وذلك عندما كان ولياً للعهد آنذاك.

ونقلت (سانا) عن الموقع تأكيده أن السفير الأمريكي في قطر مايكل راتني وجّه لوزير خارجية بلاده حينها برقية فصّل فيها مجريات اللقاء بعد خمسة أيام من انعقاده، حيث جاء في البرقية: إن تميم حذّر خلال اللقاء من أن عدم حل الملف النووي الإيراني دبلوماسياً سيتسبب في حرب تضر «إسرائيل».

ودأب النظام القطري منذ سنوات على دعم التنظيمات الإرهابية في العديد من الدول العربية ولا سيما في سورية والعراق وساهم بشكل كبير في تمويلها وتسليحها ودعمها والترويج لها إعلامياً عبر القنوات التي تسهم في سفك دماء الأبرياء خدمة لمصالحه ومصالح الكيان الصهيوني.

في سياق متصل، أكد تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق المبرم مع مجموعة «خمسة زائد واحد».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوكالة قولها في تقرير نشر أمس: إن طهران لم تقم بتخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم تشكّل مخزونات غير شرعية من اليورانيوم ضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل.

ووقّعت إيران مع دول مجموعة «خمسة زائد واحد» الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني في الرابع عشر من تموز 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت 22 شهراً والذي أعطى إيران الحق بأن تكون بلداً منتجاً للمواد النووية للأغراض السلمية.