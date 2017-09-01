م 2:02 2017/09/1

تشرين – رصد: طالب الأمين العام لحزب المعارضة الإسبانية «بوديموس» بابلو إغليسياس السلطات الإسبانية بإعادة النظر في عقود مبيعات الأسلحة المبرمة بين الشركات الإسبانية والسعودية الداعمة للإرهاب.

ونقلت وسائل إعلام أن مطالبة إغليسياس حظيت بتأييد المشاركين في التجمع الكبير الذي عقد في برشلونة، وناشدوا قيادة البلاد والملك فيليب السادس التخلي عن تسليح السعودية.

وتظهر الإحصائيات أنه على مدى الأربع سنوات الماضية زادت صادرات الأسلحة من إسبانيا إلى السعودية 30 ضعفاً، من 46,22 مليون يورو للفترة من 2009 حتى 2012، إلى 1,36 مليار يورو في الفترة من 2013 حتى 2016.

وقال بيير أورتيغا مدير مركز الدراسات وتسوية النزاعات الدولية: إن هذه الشحنات تنتهك التشريعات الإسبانية في مجال مبيعات الأسلحة والمعاهدات الدولية بشأن تجارتها والتي تحظر توريد الأسلحة إلى البلدان التي تنتهك حكوماتها حقوق الإنسان وتجري عمليات عسكرية ضد الآخرين.

وأشار أورتيغا إلى أن الصحفيين المحليين ذكروا منذ 2015 أن الأسلحة الإسبانية ظهرت في اليمن مراراً، بل ما كان فاضحاً هو اكتشاف قنابل من نوع «سي90» المنتجة من شركة «إنستالزا» الإسبانية في يد تنظيم «داعش» الإرهابي، والتي كانت قد بيعت في الأصل إلى السعودية.

وأكد أورتيغا أن الأسلحة الإسبانية تستخدمها السعودية في حربها على اليمن، إضافة إلى إمداد تنظيمات إرهابية في سورية بها.

وقال الخبير الإسباني: بهذه الطريقة تستخدم الأسلحة الإسبانية في تلك الحروب في المنطقة، وهو ما قد يكون السبب وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت أخيراً في إسبانيا.