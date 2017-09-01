م 2:02 2017/09/1

تشرين – رصد: ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهما من مواطني دول آسيا الوسطى كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله: أعلن فرع جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو وضواحيها عن الكشف عن نشاط إجرامي لاثنين من مواطني دول آسيا الوسطى كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن تجمع الناس في اليوم الأول من أيلول وإحباطه.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن أحد الإرهابيين الاثنين التابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي كان يخطط لتفجير نفسه وسط حشد من الناس، مؤكداً أنه تم العثور في مكان إقامته على عبوة ناسفة شديدة القوة والوسائل والمواد المستخدمة لتصنيعها، وأقر بأنه كان يخطط لتفجير نفسه.

أما الإرهابي الآخر، بحسب البيان، فقط كان يخطط لمهاجمة المدنيين باستخدام سلاح أبيض.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن أحد الإرهابيين الاثنين كان يتواصل مع إرهابيي «داعش» عبر «الإنترنت».

