م 2:02 2017/09/1

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان «المرابطون» العميد مصطفى حمدان أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه على تنظيم «داعش» الإرهابي أدت إلى إضعاف وتفتيت مواقع التنظيمات الإرهابية في لبنان وصولاً إلى تحرير جروده من الإرهاب.

واعتبر حمدان في تصريح أمس أن معركة تحرير الجرود الشرقية للبنان والقلمون الغربي في سورية معركة وطنية وحرب تحرير تصل بمرتبتها إلى مستوى الانتصار الذي تحقق عام 2000 بالتحرير الكامل لأرض الجنوب اللبناني من رجس الاحتلال الصهيوني.

وأكد حمدان أن القضاء على التنظيمات الإرهابية سينعكس على المناخ الأمني العام في لبنان بجعله أكثر أماناً واستقراراً وقدرة على منع وقوع اعتداءات إرهابية، مشدداً على أهمية التركيز على خطة إعلامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف.

كذلك أشاد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالانتصار الكبير الذي حققه الجيشان العربي السوري واللبناني والمقاومة على الإرهاب وتطهير الجرود والأراضي اللبنانية من الإرهابيين.

وأوضح لقاء الأحزاب بعد اجتماع في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس شمال لبنان أمس أن هذا الانتصار الكبير والمتمثل في القضاء على الإرهابيين أكد حتمية الانتصار على الإرهاب وداعميه ومموليه.

وشدد اللقاء على أن محاولات تشويه هذا الانتصار من البعض تأتي بعد التيقن بأن مشروعهم الإرهابي المدعوم أميركياً وإسرائيلياً هزم في سورية والعراق ولبنان بهزيمة الإرهاب، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التنسيق والتلاحم المصيري بين محور المقاومة.

كما نوّه اللقاء بتضحيات شهداء الجيش العربي السوري والجيش اللبناني والمقاومة الذين ارتقوا في المعركة ضد الإرهابيين.

في سياق متصل أكد الشيخ نصر الدين الغريب شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في لبنان انتصار سورية بتضحيات جيشها وحلفائها وصمود شعبها وقيادتها على المؤامرة الكونية والإرهاب.

ونقلت (سانا) عن الغريب قوله في تصريح له أمس: سورية التي تحملت أوزار حرب عالمية ومؤامرة كونية على مقدمتها «إسرائيل» باتت على وشك نهاية تلك الحرب الدامية، وذلك بفضل صمود جيشها وشعبها وحكمة قيادتها.

وقدّم الغريب التهنئة للجيش اللبناني الذي حرر الجرود وبذل دم الشهداء والجرحى لينعم لبنان والمنطقة الحدودية بالسلام إضافة إلى المقاومة الوطنية اللبنانية التي نذرت نفسها لتخليص لبنان من الإرهاب.