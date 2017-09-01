م 2:02 2017/09/1

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قام وفد من رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في اللاذقية أمس بزيارة تهنئة إلى جرحى الجيش العربي السوري في المشفى العسكري باللاذقية قدّم خلالها بعض الهدايا الرمزية للجرحى تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدّموها في سبيل تطهير سورية من دنس الإرهاب.

وذكرت (سانا) أن رئيس رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب- فرع اللاذقية العميد المتقاعد توفيق حرفوش أشار إلى أن تقديم التهنئة للجرحى في العيد واجب تجاه من قدّم دمه فداء لوطنه ليزهر انتصاراً على الإرهاب وليعود الأمن والأمان إلى ربوع سورية كلها وهو ما سيتحقق قريباً بهمة بواسل الجيش العربي السوري وصمود الشعب وحكمة القيادة.