م 2:02 2017/09/1

تشرين– رصد: كشفت التسريبات الإعلامية من السعودية هوية الشخص الذي كان قد ساعد ولي عهد النظام السعودي السابق محمد بن نايف, والذي تمكّن من الخروج من السعودية بعد الإطاحة به.

فقد نشر المغرد السعودي الشهير المعروف باسم «مجتهد» تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كشف فيها أسرار هروب سعد الجبري أبرز مساعدي ابن نايف عندما كان لا يزال ولياً للعهد ووزيراً للداخلية، قائلاً: «سعد الجبري كان الساعد الأيمن لولي العهد السابق محمد بن نايف قبل أن يقيله ابن سلمان منذ سنتين وكانت إقالة الجبري أولى الخطوات في إضعاف نفوذ ابن نايف».

وأضاف «مجتهد»: رغم إقالته رسمياً بقي ابن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيراً من الملفات إليه إلى أن طُرد ابن نايف نفسه، فأحس الجبري بالخطر».

وأشار «مجتهد» إلى أن الجبري كان قد تمكن من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان شعر بقلق عميق من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملاً استخباراتياً أو إعلامياً لمصلحة ابن نايف وفاء له، مضيفاً: «وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة على أساس أن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة.. إلخ من المغريات».

وقال «مجتهد»: إن مصادره «تؤكد أن مصير الجبري سيكون السجن مثل سيده ابن نايف سواء لحظة وصوله أو بعد مدة قصيرة يتظاهرون فيها بإكرامه حتى يطمئن».

