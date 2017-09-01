م 2:02 2017/09/1

تشرين – رصد: ما من موكب يقصد البيت العتيق في أي مكان من العالم إلا وينظر إليه السوريون بلهفة وحزن.. كيف لا، وهو ما بات حلماً لدى مسلمي سورية العارفين أنه «من استطاع إليه سبيلاً» ولكنهم يرون كل العوائق التسييسية في سبيله، إذ إن هذه العوائق ليست بسبب المادة أو المال، بل إن الطريق مسدود بفعل نظام بني سعود الذي يظنّ أنه «يحكم المسلمين» في مصائر عباداتهم المفروضة من الله تعالى.

وقد سلّط تقرير لقناة «المنار» الضوء على إقدام بني سعود على تسييس الحج، إذ جاء في التقرير: إنه العام السابع على التوالي الذي يمر على السوريين ولن ينتظروا أحبابهم العائدين من مناسك الحج كما كانوا يفعلون في كل عام قبل أن يقدم النظام السعودي على حرمانهم من حقهم في أداء هذه الفريضة، حيث كانت تُزين الشوارع ومداخل الأحياء والبيوت بالشجر والعبارات المرحبة بحجاج بيت الله الحرام، عبارات تثير في قلب كل مسلم ما يعزز لديه مشاعر الفخر بأداء الفريضة من شخص يخصه، أكان جاراً أو قريباً.

ووصف التقرير حال الحجاج هذا العام بقوله: لن يتحدث الحجاج السوريون واصفين قبر الرسول وقدسيته وروحانيته، ولن يتحدثوا عن تفاصيل الرحلة العظيمة، التي كانت سبباً يدخل الفرح والغبطة إلى قلوب المهنئين، وهم يجلسون حول الحاج ويرون هالة جميلة تحيط بوجهه وقصصه.

مشاعر تصفها البيوت السورية تفوق بحزنها كل مشاعر، كما قال تقرير القناة، إثر الحرمان الظالم من زيارة البيت الحرام، وقد آثر نظام بني سعود منع السوريين من السفر لأداء فريضة إسلامية شرّعها الله وحكّمها بالاستطاعة، ولكن سبب منع الاستطاعة هنا كما بات معروفاً لدى الجميع، ما هو إلا سياسي فقط، وهذا ما يثير امتعاضاً وحسرة في قلوب آلاف المسلمين، رغم محاولات الحكومة السورية في السنوات الماضية إيجاد حل لهذه المعضلة.

وأورد التقرير إحصائية لعدد الحجاج السوريين كل عام إذ قال: كانت سورية ترسل حوالي 25 ألف مواطن للحج عبر مطار دمشق الدولي إلى مكة المكرمة، أما اليوم فلا مجال إلا لمن يخرج عن طريق ما تعتبره السعودية زوراً وبهتاناً «معارضة سورية»، أو من بلدان الجوار أو عبر بلدان أخرى يقيمون فيها، والأهم من هذا كله، لا تسمح سلطات بني سعود لأي شخص سوري بأن يقصد الحج عن طريق الحكومة السورية الشرعية أو إحدى سفاراتها في الخارج، وتعتبره «غير قانوني»، بل تَحرِمه من أداء الفريضة التي قد يكون الشخص أفنى عمره وهو يجمع المال ويعد عدّته من أجل رحلة

العمر.

هذه الرحلة جعلها نظام بني سعود حلماً منذ عام 2012، وذلك في سياق مشاركته بكل أشكال الدعم للحرب على الشعب السوري بكل مكوناته من تسليح للإرهابيين إلى حرمانه من أداء أعظم العبادات وأكبرها.

وفي هذا السياق أكد جميع خطباء وأئمة المساجد على اتساع الجغرافيا السورية أن ما يجري مع المسلمين في سورية على يد نظام بني سعود ليس بأمر عادي ولا مقبول، لا في الدين ولا في الأخلاق ولا في الشرائع الإنسانية، فهو حرمان واعتداء يمس جميع مشاعر المسلمين، ويمسّ أيضاً القيم الروحية لديهم ليمكث السوريون أمام شاشات التلفزة ويراقبوا مناسك الحج متمنين زوال كل أسباب منعهم في قصر «ملك»

متغطرس.