وضاح عيسى ص 9:09 2017/09/1

أثارت انتصارات محور المقاومة بكل أطيافه على الإرهاب في سورية والعراق ولبنان حالة من الهيستيريا لدى مسؤولي «إسرائيل»، تُرى ما الأسباب والدوافع؟ وما الهواجس التي تجول في ذهن الكيان الصهيوني نتيجة ما أفرزته الوقائع؟ ولماذا يقضّ القلق مضجعه في هذا التوقيت بالذات؟ وما مساحة مناوراته وحجم تحركاته التي يستطيع اللعب من خلالها للخروج من مأزقه الذي يلاحقه زمانياً ومكانياً؟.

فالإنجازات الكبيرة التي يحققها محور المقاومة وحلفاؤه في مكافحة الإرهاب في المنطقة أودت بمشروع من اتخذ من التنظيمات الإرهابية أداة لحربه بالوكالة على المنطقة وشعوبها، والصورة باتت جلية في أن الغرب وربيبته «إسرائيل» هم من صنعوا هذه التنظيمات الإرهابية ودرّبوها وغذّوها بالفكر المتطرف لغاية في أنفسهم ومدّوها بكل أنواع الدعم خدمة لمخططاتهم العدوانية، واندحار هذه التنظيمات اليوم هو دليل واضح على إخفاقهم، بالتزامن مع تعاظم قوة محور المقاومة، وهذا ما يفسر أسباب تصاعد القلق الغربي وحالة الهيستيريا التي أصابت المسؤولين الإسرائيليين لما لكل ذلك من انعكاس واضح على الكيان الإسرائيلي الاحتلالي والغاصب وظهيره في الغرب ومشاريعهم العدوانية.

«إسرائيل» التي كبُر حجم القلق في أروقتها أرادت أن تتحرك وفق ما يخالجها من هواجس تبعاً لما تفرزه الوقائع بما يناقض أهدافها ومخططاتها وأطماعها، فراحت تؤلب الرأي العام على محور المقاومة وتظهر صورته بشكل يعكس حالة الهلع التي تداهم الكيان الإسرائيلي نتيجة انتصارات محور المقاومة وتفوقه ومساهمته في هزيمة المرتزقة الإرهابيين المدعومين من الغرب ودول عربية وإقليمية إضافة إلى «إسرائيل» وأثر ذلك على وجود «إسرائيل» ومشروعاتهم في المنطقة.

رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أراد استثمار زيارته إلى موسكو فبذل جهوداً كبيرة علّه يستطيع إحداث تغييرات على الأرض، وسعى إلى دسّ السم في العلاقات الروسية- الإيرانية، ولم يدخر أي فرصة لمحاولة إقناع الروس بوجهة النظر الإسرائيلية، وعندما لم تثمر جهوده أبدت «إسرائيل» تخوفها الواضح فأخرجت من جعبتها ما ادخرته لكل الاحتمالات التي لا تصب في مصلحتها، بما يعبّر عن وجهها العدواني الذي لم تستطع إخفاءه يوماً، مهددة بعدوان عسكري!.

«إسرائيل» التي لم تتوقف يوماً عن عدوانها على دول المنطقة سواء بالأصالة أو الإنابة هي اليوم أعجز من أن تفعل شيئاً في ظل الحضور القوي لمحور المقاومة وحلفائه، وهذا ما يعمّق حالة الهيستيريا لدى مسؤوليها!.

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