ص 1:01 2017/09/1

نشرت الفنانة ليليا الأطرش صورة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي جالسة على الشرفة وعلقت عليها: «أريدُ أن أحبَّكِ حتى أستعيد الأشياءَ التي تُشْبِهُنِي».

ملابس ليليا في الصور أثارت انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكونها قصيرة جداً، حيث انهالت التعليقات التي تطالبها بالظهور بملابس أكثر احتشاماً، بينما رأى آخرون أن من حقها أن تلبس ما تريده وهذا حق طبيعي.

وكانت الفنانة ليليا قد غابت عن الدراما السورية في الموسم الماضي، وحضرت فقط في المسلسل التاريخي «السلطان والشاه» الذي لم يعرض بعد.