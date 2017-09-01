نهلة سوسو ص 1:01 2017/09/1

يومَ زُلْزِلَتْ الأرضُ زلزالَها وقيل إنّها أزمة، مادت الجبال وتشقّقت ولفحَت نارُ الجحيم، الكامنة في باطنها، الوجوهَ والصّدور والأيدي وانقضّت الأعاصيرُ فوقها، تعصف بالعمران والبشر، تزفُّها حملاتٌ شرسة من الفضائيّات والمنابر، تسنُّ السّكاكين المسمومة لتغمدها في ظهر الجيش والعلماء والأتقياء والأنقياء، خرَجَت من بيتٍ ما، على شاطئ مدينة بحريّة… ربّما كان كوخاً أثقلته عواصفُ الشّتاء عاماً بعد عام.. ربّما كان حُجْرةً لم تذُقْ الدّفءَ في الصّقيع ولا التّكييف في جحيم الأصياف، ولا رفاهيّة السّتائر والأرائك وأطباق طهو الطّيور الفاخرة والأرزّ المقلّى باللّوز والصّنوبر، والقهوة البرازيليّة المنكّهة بالهيل، ولا خزانة ملابس تزدحم فيها الأثواب المطرّزة المعطّرة، تحيُّرها في الاختيار: أيُّها للتسوُّق، وأيُّها للزّيارات، وأيُّها للسّهرات…

خرَجَت بملابس الحقل، ملابسِ كلّ وقت، ملابسِ السّقي والقطاف و«التّسليق» وطبخ الصّنف الواحد للأولاد والأحفاد والضّيوف، على موقدةٍ في مطبخ بلا باب، وحَلَّةٍ، اسودّ نحاسها من دخان الحطب! ثوبها النّظيف، سابغٌ حتّى القدمين، منديلُها المشجّر يغطّي شعرها الثّلجيّ ويفيض على وجهها النّحيل، ويفيض منها شقاءُ عُمْرٍ لم تفطن فيه إلى أنّها فقدت أسنانها واحداً إِثْرَ الآخر! ضنّت بثمن العلاج على نفسها، من أجل كاز الموقد في شتاءٍ قاسٍ، وأجّلته من أجل ثمن دفاتر وأقلام حفيدها الذي يجب أن يقرأ ليصبح عالِماً، تُزَيَّن الجدران بصورته، وقد راعها الزّلزال الذي ضرب البلاد، أكثر من كلّ المصائب التي حلّت بها لأنّها أدركت، بكلّ قوى عقلها، الذي طالما استخدمتْه لرَتْق فجوات الفقر، بالتّدبير والاقتصاد وبثّ الأمل فيمن حولها، أنّ هذا الزّلزال هو حربٌ إجراميّة ستأتي على الأخضر واليابس، وستقوّض الوطن من أقصاه إلى أدناه، وهي لا تستطيع حمله على رأسها، كما فعلت مع أبنائها وأحفادها لإنقاذه من الطُّوفان، لذلك حملت صورة رمزه، صورة قائده الذي طُلب رأسه من جموع الجوقات الإجراميّة، فبعد الرّأس سيتداعى الجسد، ومشَت وحدها في الشّوارع، تُنشد للنّاس أن هبّوا للدّفاع عن وطنٍ عزيزٍ مقدّس، فكانت بحجم مسيرةٍ مليونيّة تعيد للأرض توازنها وثباتها، وبقي صوتها عبر سنوات الحرب، صافياً، نديّاً، قويّاً، لم تبدِّدْه كلّ أصوات الرّصاص والمعارك عبر ستّ سنوات كاملة، ولم تخرجْ، هي، من ضيائها الإنسانيّ بعد أن صارت جدّة شهيد، تُعَلَّقُ صورته على الجدران، وأيقونةً، لِصْقَ قلبها، تتجوّل معه حيثما تقودها قدماها، وقد ازداد صوتُها نداوة وطراوة، وخطابُها طلاوةً، يصدح بما يذهل السّامع من وصفٍ، لم يقاربْه خطيبٌ ولا عالِمٌ ولا باحثٌ ولا قائد ميداني يستنهض الهِمَم، بهذا التدفُّق والتّلقائيّة والمعارف الشّاملة، هي الأمّيّة التي لم تعرف القراءة والكتابة، لكنّها أوتِيَت الحكمة من ينابيعها، حيث عجنت جدّتُها الطّينَ الذي دُوّنت عليه الأبجديّة على شاطئ مدينة بحريّة سوريّة قبل أن تطوف العالم وتعلّم شعوبه حفظَ نفسها من الزّوال!

أمُّ يوسف التي كانت في نساء مجهولات الاسم تَبِعْن يوسف العظمة إلى ميسلون، وفي آلاف الأمّهات وزوجات الشّهداء، وملايين الأعلام يزرعها نبلاء الجيش على الذّرا والسُّفوح والبوادي، هي أيقونة وطن وعصرٍ وزمان لن يتكرّر مرّتين!