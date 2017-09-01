خليل اقطيني ص 1:01 2017/09/1

تشهد الأسواق في محافظة الحسكة، حالياً، ازدحاماً شديداً خلال هذه الفترة من أجل تأمين مستلزمات العيد، وهذا شيء طبيعي، إذ ما إن يقترب العيد، حتى يبدأ أهل الحسكة بالاستعداد لهذه المناسبة المباركة، واستعدادات العيد متوارثة إلى الآن، مع اختلاف التفاصيل المتعلقة بالمضمون أكثر من الشكل، حيث ينزل السكان من المدن والأرياف إلى المدينة، يشترون الأقمشة والثياب الجديدة والسكاكر، ويحضّرون لوجبة متميزة. وعلى الأغلب لا يشتري أهل الريف ثيابهم من أجل العيد والمناسبات السعيدة الأخرى جاهزة، وإنما يفضلون شراء الأقمشة وتفصيلها عند الخياطين، النساء يذهبن إلى الخياطات، والرجال يتوجهون نحو الخياطين المتخصصين بما يسمى اللباس العربي المكون بشكل أساس من الثوب الطويل الفضفاض.

وإلى جانب الثياب يشتري الميسورون من أبناء الحسكة الحلي الذهبية والفضية، وقطع اللباس نفسها يرتديها الكبار والصغار ذكوراً وإناثاً، لكنه قد يكتفى بشراء أو تفصيل ثوب للأولاد يدعى (المكطع) أو (الكلابية).

ومع ثياب العيد يشتري سكان الحسكة السكاكر، وكميتها وأنواعها مرتبطة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للشخص، وعادة تتكون من ثلاثة أنواع هي (الكرميلا) والبسكويت والشوكولا أو (الجقلاتة)، ولا ندري لماذا يفضلهما الكثيرون من ماركة ناشد إخوان أما كعك أو أقراص العيد التي تسمى (الكليجة) فيبدأ أهل الحسكة بصنعها قبل يومين أو ثلاثة من يوم العيد، حيث تنبعث رائحة الكليجة من كل البيوت، وهي نوع من المعجنات المضاف إليها بعض التوابل التي تسمى حوايج الكليجة، التي يحشى بعضها بالتمر، ونادراً ما يحشى بعضها بالمكسرات أو لا يحشى وهذه تسمى كليجة عادية، ويستخدم الميسورون في المدن والأرياف السمن العربي في صنعها، غير أن الكثير من النساء هناك مازلن يستخدمن الشحم الحيواني المذاب الذي يسمى (الودج)، بدلاً من السمن العربي أو السمن المصنع، نباتياً كان أم حيوانياً، وتالياً فإن الكليجة الجزراوية الريفية لم تدخلها المواد المضافة والحافظة أو الملونات ولا الخميرة أو الزيوت الصناعية، والتي يصرّ أبناء الريف على أنها مسخت الكليجة الأصلية والحقيقية، وذلك لأن الكليجة أصبحت لها محلات وأفران متخصصة بصنعها في كل أنحاء المحافظة، ورغم أن الكليجة مرتبطة بالعيد أكثر من أي مناسبة أخرى فلا عيد في الحسكة من دون الكليجة، لكنها أصبحت من المعجنات أو الحلويات التي لا تكاد تنقطع عن البيوت الحسكية في جميع الأوقات والمناسبات لكونها تحولت إلى نوع من الضيافة التي تقدم مع الشاي، وذلك لأن هذا القرص الجميل يمتاز بأنه وجبة غذائية متكاملة ذات سعرات حرارية عالية، كما أن الكليجة تتمتع بقابلية التخزين والبقاء في أي ظروف، ويمكن أن تمتد مدة التخزين إلى ستة أشهر من دون أن تتغير أو تتأثر مكوناتها وعناصرها.

