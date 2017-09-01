سهى الحناوي ص 1:01 2017/09/1

اعتاد أهالي محافظة السويداء استقبال عيد الأضحى المبارك بالكثير من مظاهر الفرح من حلويات وألبسة جديدة وزيارات للأهل والأصحاب، لكن، في ظل الظروف الراهنة وما يجري من أحداث ، فقد العيد فرحته وطقوسه المألوفة، ففي كل منزل في سورية ترى صورة لفقيد أو شهيد، و جرحاً في القلب مع فقدان الأحبة، فالعيد هذه السنة اقتصر على الأطفال،

والازدحام مشهد يتكرر هذه الأيام في أسواق السويداء ولكنك، مع القليل من التدقيق، سترى أيادي فارغة لاتزال تحاول أن تحمل شيئاً مما اعتاد الناس شراءه استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

حركة وهمية في الأسواق هذا ما دفع (تشرين) للنزول إلى تلك الأسواق للحديث مع المواطنين ومعرفة آرائهم بتجهيزات العيد لتأتي الإجابة موحدة تقريباً: (أسعار كاوية ودخل محدود) تلك كانت إجابة الأستاذ سعيد وهو نموذج لشريحة واسعة من الزبائن أصحاب الدخل المحدود وهو يحاول جاهداً مقابلة الغلاء بشراء ما هو أكثر حاجة وإلحاحاً بالنسبة له ولعائلته.

أم خلدون -موظفة في إحدى الدوائر الحكومية قالت: تنازلت الأسر السورية عن شراء الكثير من مستلزمات العيد وخاصة (الأضحية)، فسعر اللحوم ارتفع بشكل كبير، عدا عن ارتفاع أسعار الحلويات كالمعمول والغريبة ليصل الكيلو الواحد منها إلى 3000 ليرة، والشوكولا حسب نوعها ما بين 2500-6000 ليرة والنوع الغالي جداً وصل إلى 12 ألف ليرة، و رغم أن أسواق السويداء تغلق يوم الجمعة في عطلتها الأسبوعية، إلا أنه مع أيام العيد تفتح المحال لاستقبال الزبائن، لكن ما الفائدة من محال مفتوحة وجيوب مفلسة.

كما أننا لن ننسى قدوم العيد في شهر أيلول بالتزامن مع افتتاح المدارس وتجهيز مونة الشتاء، فزاد الأمر تعقيداً، ما جعل أكثر الأسر في السويداء غير قادرة على تحمل نفقات تحضيرات العيد في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار، فمن يقرأ أن سعر فستان السهرة ما بين 60- 100 ألف ليرة يصاب بصدمة كبيرة، أما أسعار ألبسة المدارس فيصل سعر البنطال إلى 7000 ليرة وقميص المدرسة بـ 5000 ليرة، أما بالنسبة لأسعار الألبسة الولادية فحدث ولا حرج إذ قد يصل طقم الـ ب ب إلى 20 ألف ليرة.

أبو خالد أبٌ لثلاثة أطفال، يعتقد أن تأمين حاجات العائلة بات أمراً صعباً، ولاسيما في الظروف التي تعيشها البلاد.

ففي شهر أيلول تحديداً تزداد المعاناة و يزداد الوضع المادي حرجاً، بسبب قدوم العيد الذي اقتصر على شراء ملابس للأطفال، لأن العيد هو فرحتهم التي لا تكتمل إلا بملابس جديدة، إضافة إلى كونه شهر مؤن و مدارس ما يزيد أعباء الأسرة، فالمدخول الشهري لا يكفي، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي لا ترافقه أي زيادة بالرواتب أو الأجور.

أحد التجار في السويداء قال: إن ضعف القوة الشرائية للمواطنين انعكس سلباً على حركة الأسواق في المدينة، فحركة السوق مقبولة هذه السنة ولكن من دون فاعلية، نستطيع القول كأصحاب محال تجارية أن غلاء الأسعار علينا إضافة إلى مصاريف الشحن على البضائع تكون مرهقة بالنسبة للمواطن، ونحن نحاول قدر المستطاع التسويق بشكل يرضي و يريح الزبون لكن إجمالاً يوجد غلاء كبير مقابل نقص في الدخل، والفرق واضح، فقبل بداية الأحداث كان الناس في وضع اقتصادي جيد، ويمتلك معظمهم قوة شرائية نوعاً ما، أما اليوم فإن بهجة العيد وفرحته اقتصرت على الأطفال فقط.

لنقول أخيراً : إن العيد هذه السنة يمرّ ضيفاً ثقيلاً وطارئاً سريع الرحيل يكهل حال الأسرة السورية، ويزيد معاناتها، إلا أن بهجة الأطفال وفرحهم يبقيه الضيف المنتظر والمرحب به دائماً.

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أكدت قيامها بتسيير دورية مسائية لمراقبة الأسواق، وتسيير دوريات في مركز المدينة والأطراف وسحب عينات من المواد الغذائية والحلويات لتحليلها، إضافة لقيام المديرية بتنظيم عدة ضبوط متنوعة مابين عدم إعلان عن الأسعار ونقص بطاقة بيان.

