ترجمة- راشيل الذيب ص 1:01 2017/09/1

استطاعت التنظيمات الإرهابية، ولاسيما تنظيم «داعش»، زعزعة الاستقرار الأوروبي عبر تنفيذ جملة من الاعتداءات الإرهابية التي ضربت أهم المدن والعواصم الأوروبية، بدءاً من هجوم «شارلي إيبدو» في باريس في كانون الثاني 2015 مروراً بتفجيرات بروكسل في 22 آذار 2016، فتفجيرات نيس وبرلين ومن ثم هجوم وستمنستر واستوكهولم والآن إسبانيا، فما الأسباب والدوافع.. ولماذا أوروبا والدول التي انتشر فيها إرهابيو «داعش» تحديداً.

يؤكد موقع «غلوبال ريسيرش» أن سياسة الاتحاد الأوروبي قصيرة النظر تجاه الشرق الأوسط هي أهم الأسباب الدافعة للإرهاب في أوروبا، فقد حذّر العديد من الخبراء الأمنيين والسياسيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت والمحلل الأمريكي ريتشارد جونسون، من التصعيد المستمر في العلاقات مع الدول التي تحارب الإرهاب ولاسيما سورية وإيران وروسيا، فيما يعرقل التعاون بين الخدمات الدولية الخاصة في مكافحة الإرهاب وهذه العرقلة تساهم في توسع جغرافية الأنشطة الإرهابية.

ومن جهة ثانية، فإن مغازلة الغرب للإرهابيين واستخدامهم لأغراض سياسية مختلفة من شأنها أن تنشط الإرهاب الدولي وتجعل العالم يواجه خطراً هائلاً لا تحمد عقباه، والمدنيون هم ضحاياه الأكبر، ووفقاً لوكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، فقد تضاعف عدد الهجمات الإرهابية التي شهدتها العواصم الأوروبية (باريس، لندن، برلين، بلجيكا..) ثماني مرات في الفترة الممتدة بين عامي 2014، 2017، وقد أعلن «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه، وتؤكد التقارير أن التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته أيضاً عن الهجوم الأخير الذي ضرب برشلونة في إسبانيا.

الملاحظ أن عملية «مكافحة» الإرهاب المزعومة التي تقودها الولايات المتحدة لم يكن «داعش» هدفها الرئيس بل على النقيض تماماً، فقد كان ما يسمى «التحالف» الذي تقوده واشنطن يقتل المدنيين، بينما يقدم الدعم السري والعلني للتنظيم بما يشمل الأسلحة.

ما فشل الإعلام الغربي بالاعتراف به هو أن «داعش» الإرهابي صنيع المخابرات الأمريكية التي تولت إلى جانب تركيا وبريطانيا وفرنسا والسعودية، إضافة إلى «إسرائيل»، عملية تدريبه وتمويله ودعمه، وهناك وثائق وافرة تؤكد صحة هذه المسألة، فالصلة بين أجهزة المخابرات في الحكومات الغربية والمنظمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وغيره أمر بالغ الوضوح ولا يمكن إنكاره.

وبعيداً عن هجوم برشلونة، فمن المهم الإشارة إلى أنه في خمس هجمات إرهابية سابقة، منها مانشستر وبرلين ونيس ولندن ونيويورك، عثرت الشرطة على جواز سفر أو بطاقة هوية، وفي معظم الحالات كان المشتبه فيه معروفاً لدى السلطات، وإضافة إلى ذلك، ووفقاً لتقارير الحكومة والإعلام المتعلقة بهذه الحالات، فقد كان المشتبه بهم من دون استثناء على صلات بتنظيمات إرهابية تابعة لـ«القاعدة»، وفي حالة برشلونة مثلاً، تم العثور على هوية المدعو إدريس أوكابير، المنفذ المفترض للهجوم، في موقع الهجوم.

إذاعة (إن بي آر) الرسمية الأمريكية رأت أن الهجمات الإرهابية التي يشنها «داعش» في المدن الأوروبية تتكرر بشكل متزايد وناجح في الوقت الذي يتكبد فيه التنظيم خسائر فادحة في سورية والعراق، الأمر الذي يدفعه لكسب أنصار جدد باستخدام الإنترنت في تقديم تعليمات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجمات كاستخدام الشاحنات الكبيرة والابتعاد عن السيارات الصغيرة محدودة السرعة والقائمة تطول.

ومع أن التنظيم تمكّن من جذب شريحة واسعة من الإرهابيين الأجانب، وخاصة في أوروبا، إلا أنه يواجه صعوبة في تنفيذ عمليات إرهابية أكثر تطوراً، إذ إن الهجمات اقتصرت على السكاكين والمركبات بدلاً من الأسلحة النارية والمتفجرات، ومع خسارة معاقله الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط يصبح ضرب أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للتنظيم الإرهابي.

ويمكن القول: إن الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس في تشرين الثاني 2015 هي الأكثر دراماتيكية، والواضح أن «داعش» منذ ذلك الحين فتح آفاقاً جديدة لشنّ هجمات إرهابية في الغرب ينفذها إرهابيون ليسوا بالضرورة على صلة مباشرة بالتنظيم، وهنا يؤكد خوان زارات الذي عمل مستشاراً رئاسياً في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن أن أوروبا ستظل عرضة للخطر ما دام «داعش» يطبق «استراتيجية» شاملة في محاولة منه للحصول على أتباع جدد ممن تم تدريبهم لاستخدام أي تكتيكات متاحة وممكنة بين أوساط الشباب الأوروبي.

الجدير ذكره أن الأزمات والحوادث الأمنية بما فيها التفجيرات الإرهابية المختلفة في العواصم الأوروبية كانت هدية سياسية لـ«إسرائيل» فقد كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسارع في كل مرة يقع فيها هجوم إرهابي لتوظيفه في خدمة سياسة الاحتلال، مطلقاً خطاباً يهدف فيه إلى تشويه مضمون عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال من خلال «تصويرها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الاعتداءات» التي وقعت على الأراضي الأوروبية. فكان نتنياهو يخاطب الغربيين بالقول: «إنّ ما يصيب أوروبا هو ما سبق أن حصل في «إسرائيل» متعمّداً الخلط بين الاعتداءات الإرهابية وعمليات المقاومة الفلسطينية.

إضافة إلى هذه الاستفادة السياسية، فقد ازدادت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا في العامين الماضيين مع التركيز على الصادرات «الأمنية» من الأسلحة المختلفة ومنظومات الحماية والحراسة، بمعزل عن كل الخطوات الأوروبية الشعبية المتعلقة بمقاطعة ووسم منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة.

ووفقاً لدراسة جديدة نشرها ما يسمى «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» أخيراً، فقد ازداد الطلب الأوروبي على وسائل قتالية مختلفة من صنع إسرائيلي في الأعوام الأخيرة، فتحولت الدول الأوروبية لتصبح الهدف الثاني من حيث حجم التصدير الأمني والعسكري الإسرائيلي، بفعل تضاعف صفقات السلاح للدول الأوروبية، وارتفاع حجم الصفقات من 724 مليون دولار عام 2014 إلى 1,6 مليار دولار عام 2015، وصولاً إلى 1,8 مليار دولار عام 2016.

ولفتت الدراسة إلى أن سبب هذا الارتفاع في المبيعات الإسرائيلية يتمثل أيضاً في زيادة حجم المخصصات المالية في موازنات الدول الأوروبية نفسها لأغراض الأمن، التي ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 3%.

ولكن يبقى السؤال: هل تنفيذ ما يحقق مصلحة «إسرائيل» هو إحدى غايات تنظيم «داعش» الإرهابي، وخاصة في ظل التعاطف الأوروبي الذي أحدثته القضية الفلسطينية وبداية الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة مع مخاوف أكبر من جانب «إسرائيل» من أن تحوز فلسطين أصواتاً أكثر لأهمية الرأي العام الأوروبي دولياً، كبريطانيا التي سبق أن صوت مجلس العموم فيها على ذلك؟.

