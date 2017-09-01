ترجمة- إيمان الذنون ص 1:01 2017/09/1

ما تشهده أوروبا اليوم من عمليات إرهابية يطرح المزيد من التساؤلات عما يحدث هناك؟، وكيف وصل الإرهاب إلى بعض مدنها؟….ويبقى السؤال: هل يغير ذلك شروط اللعبة السياسية التي حركتها الولايات المتحدة بمشاركة بعض الدول الغربية لتحقيق مطامعها في المنطقة العربية؟.

الإرهاب الذي غذاه الغرب منذ سنوات وكان ورقته القذرة التي يستثمرها سياسياً لتحقيق غاياته، ارتد إلى معظم الدول التي صنعته ومولته، بعد أن كان الغرض من نشره في المنطقة زعزعة استقرارها وإسقاط حكوماتها التي لا تتوافق سياساتها مع سياسة الغرب.

مالا شك فيه أن الإرهاب عندما يفشل في مكان يزحف نحو مكان آخر، وهذا أمر طبيعي، لكن يبدو مستغرباً بعض الشيء أن تكون وجهته هذه المرة إلى أوروبا، التي تعرضت بعض دولها مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا لسلسلة من الهجمات الإرهابية في مدنها الكبرى.

وهاهو الإرهاب اليوم وأكثر من أي وقت مضى يزحف من جديد نحو إسبانيا ووجهته كبرى مدنها برشلونة.

لقد تناولت كبريات الصحف العالمية ما جرى في برشلونة كل حسب سياساتها التحريرية وأسلوبها، لكنها اتفقت جميعاً بأن باب الإرهاب فتح أمام دولها. وفي هذا الصدد تحدثت صحيفة «الغارديان» البريطانية قائلة:

مثل البلدان الأوروبية الأخرى تعدّ إسبانيا هدفاً لعدد من الهجمات الأوروبية التي يقوم بها تنظيم «داعش» الإرهابي والتي تم إحباط معظمها، حيث اعتقلت الشرطة الإسبانية خلية إرهابية تتبع للتنظيم في جزيرة ماريوكا.

لكن هناك خلايا أخرى نائمة بدأت تستيقظ فجأة، حيث قامت إحداها في برشلونة مؤخراً بتنفيذ عملية إرهابية راح ضحيتها 14 شخصاً وخلّفت أكثر من 130 جريحاً.

وقبل هذا الحادث المروع وقع انفجار في منزل يقطنه مغاربة في بلدة (الكانار) الصغيرة جنوب كاتالونيا، وأشارت التحريات ونتائج البحث الأولية إلى أن انفجار «الكانار» لم يكن مجرد قدر لا علاقة للإرهاب به، كما صورته الشرطة الإسبانية بأنه نتج عن تسرب غاز، بل كان عملية إرهابية مخططاً لها بعناية، فقد تم العثور في رماد المنزل المحروق على بقايا 20 زجاجة من غاز البوتان والبروبان القابلين للانفجار على غرار تلك التي استخدمت في الهجوم الإرهابي عام 2007 على مطار غلاسكو في اسكتلندا.

وبعد هذا الانفجار حدثت مجزرة جديدة في أشهر منطقة ساحلية بالقرب من برشلونة تلتها مجزرة برشلونة، عندها أدركت السلطات الإسبانية أن (انفجار الكانار) كان بمنزلة الشرارة الأولى التي أنذرت بوجود خلايا إرهابية نائمة بدأت تنشط في برشلونة، وتوصل المحققون إلى أن الخطة المبدئية للخلية هي تعبئة شاحنة كبيرة بأسطوانات غاز معدّة للانفجار في منطقة مزدحمة، ولكن عندما فشل الإرهابيون في الحصول على الشاحنة وتنفيذ عملية الانفجار عاد أعضاء الخلية إلى الخطة البديلة وهي القيام بعملية الدهس في برشلونة وكامبريلس.

وبعد 90دقيقة وعلى بعد 50 ميلاً شمالاً من برشلونة وتحديداً في مدينة (فيك) عثرت الشرطة الإسبانية على شاحنة ثانية تم استئجارها في الوقت نفسه الذي تم فيه استئجار السيارة الأولى التي نفذت عملية الدهس، ويبدو أنها كانت معدة خصيصاً لهروب الإرهابيين.

وأشارت «الغارديان» إلى أن منفذ العملية الإرهابية كان ينوي استئجار شاحنة كبيرة لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الترخيص المطلوب، وهو ما حدث مع مهاجمي جسر لندن الذي نفذه الإرهابي خرام شزاد بات، برفقة اثنين آخرين أثبتت نتائج التحريات أنهم مجموعة من البريطانيين المتطرفين الذين يدعمون تنظيم «داعش» الإرهابي، وهي مجموعة على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية التي يتورط فيها حاملون للجنسية البريطانية.

وأوضحت «الغارديان» أن خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية شنوا هجوماً بسيارة في شوارع (كامبريلس)، وهي بلدة ساحلية تقع في منتصف الطريق بين (الكانار) و(برشلونة)، كما ضربت سيارة «أودي» زرقاء اللون مجموعة من السياح في (باسيو ماريتمو) بالقرب من ماربيا في إسبانيا وقتلت على إثرها إحدى النساء المسنات متأثرة بجراحها.

وقد علّق رئيس شرطة المدينة خوسيه مونيوز بقوله: «استخدم الإرهابيون السكاكين والسواطير لمهاجمة بعض الأشخاص، ومن بين الجرحى امرأة قد طعنت في وجهها وهي في حالة خطرة».

وفي صدد آخر كتبت «ويست فرانس» الأمريكية مقالاً افتتاحياً بقلم باتريك سان علقت فيه على أحداث برشلونة، بينما استقت صحيفة «ميدي ليبر» الإسبانية بنسختها الإنكليزية عنوان مقالتها «لن يمروا» من شعار الجمهورية الإسبانية خلال الحرب الإسبانية ضد الفاشية والديكتاتورية، ورأت أنه شعار متأصل في نفوس الإسبان، وأن غباء ووحشية القتلة سوف يصطدمان لا محالة بثبات الديمقراطيات.

كما طرحت صحيفة «ويست فرانس» سؤالاً:

هل جاءت هجمات برشلونة استكمالاً لهجمات نيس ولندن؟

يبدو أن الأمر كذلك حسب الصحيفة التي كتبت: «شارع رامبلاس هو جادة الشانزليزيه بالنسبة لنا» وهو عنوان اقتبسته من مقالة للصحفي الإسباني يواكيم أمور قال فيها: «إن اختيار هذا المكان من أجل تنفيذ اعتداء إرهابي تحد واضح للحكومات الغربية ويعد رمزاً قوياً، إنه الشارع المركزي والمهم في برشلونة، يعرفه العالم بأسره وهو في هذا الموسم السياحي الصيفي يعج بالناس والسياح».