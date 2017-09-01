ص 1:01 2017/09/1

الإرهاب يضرب أوروبا مجدداً، وأنيابه لاتزال تخيم على أوروبا، نتيجة ما اقترفته أيدي ساستها في دعم الإرهاب بمختلف الاتجاهات من دون أن يحسبوا مخاطر ارتداداته على دولهم، لكن ذلك لايبرئ الولايات المتحدة و«إسرائيل» من الدم الناتج عن الممارسات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية المصنعة في المطبخ الصهيو- أمريكي التي تخدم أهدافه في العالم، بعد أن ألبسها لبوساً يبعد الشبهات عن تورطه وليلصقها بأكثر مناهضي مشروعاتهم العدوانية في المنطقة لتوجيه بوصلة التهم إليها من أجل الانتقام منها بأي صورة كانت.

أزمة الإرهاب المتنقل والتهديدات الدائمة حوّلت مسار أوروبا مع إدخال ساستها ومسؤوليها شعوبهم في نفق المعاناة والظلمة الذي لم يعتادوا عليه، بشكل شجع الأطراف الخارجية الصديقة والحليفة على تأجيج العمليات الإرهابية في مدن أوروبا وشوارعها لأغراض ضيقة وقذرة لاستجرارها إلى مشروعاتها العدوانية على الدول والشعوب بزعم «مكافحة» الإرهاب، ولايمكن تبرئة الساسة في أوروبا وأمريكا و«إسرائيل» ومن لف لفهم من المساهمة في تأسيس التنظيمات الإرهابية وتدريبها ودعمها بمختلف أنواع الدعم وتوجيهها لضرب أهداف تخدم نزعتهم ومآربهم العدوانية، من دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق والعهود الدولية أو للقواعد الأخلاقية والإنسانية.

أسئلة كثيرة تثار حول أسباب ودوافع أولئك، الذين رسموا للعالم مخاطر بأبعاد مختلفة، في توجيه التنظيمات الإرهابية لضرب هذا المكان أو ذاك في أزمنة محددة، يدفع ثمن إجرامهم أناس أبرياء لا ذنب لهم إلا وقوعهم تحت أنياب لا تعرف سوى تقطيع الأوصال وسفك الدماء لتحريض الرأي العام وتوجيهه بما يخدم عدوانيتهم ومصالحهم الضيقة على حساب دول وشعوب العالم.

وتيرة الأعمال الإرهابية تسارعت في أوروبا منذ مطلع عام 2015، مع تزايد سفك الدماء في أنحاء القارة العجوز لتشمل فرنسا وألمانيا إلى جانب بريطانيا وإسبانيا وحتى بلجيكا، لتفيد تقارير الشرطة الأوروبية بارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات متطرفة في أنحاء أوروبا ليسجل أن عام 2016 أكثر الأعوام دموية فيها، وربما أدى ارتفاع موجات العنف والإرهاب في أوروبا إلى ظهور رغبة لدى بعض الدول في الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي الذي يعد هدفاً ومقصداً أساسياً لواشنطن في سعيها لتدمير بنية الاتحاد التي أصبحت في مجملها تنافس القوة الأمريكية، ما يشير بأصابع الاتهام إليها لما لها من دور أساس في تنشيط ودعم بعض الجماعات المتطرفة والخلايا النائمة في أوروبا، خاصة الأشخاص الذين ما زالوا يبحثون عن ملاذات وأماكن آمنة، لكن في الوقت ذاته لايمكن نكران دور بعض الساسة في الغرب في مغازلة الإرهابيين واستخدامهم لأغراض سياسية مختلفة من شأنها أن تنشط الإرهاب الدولي وتجعل العالم يواجه خطراً هائلاً لا تحمد عقباه، والمدنيون أكثر من سيعاني.