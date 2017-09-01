ص 1:01 2017/09/1

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، أن العدو الصهيوني يثير الفتن في قلب جغرافيا العالم الإسلامي، داعياً رؤساء ونخب العالم الإسلامي إلى العمل للوحدة والتحذير من النزاعات القومية والطائفية.

وقال الخامنئي في كلمة له أمس بمناسبة عيد الأضحى المبارك: نحن غافلون عن الواجب المحتوم لإنقاذ فلسطين, والعالم الإسلامي يعاني من انعدام الأمن أخلاقياً ومعنوياً وسياسياً بسبب الغفلة وهجمات الأعداء الشرسة.

وتابع الخامنئي: تنشط سياسات نظام الهيمنة لاختلاق الفتن وتأجيج نيران النزاعات بين المسلمين وتحويل البلدان الإسلامية إلى جحيم من الخلافات وانعدام الأمن، مضيفاً: زعماء العالم الإسلامي ونخبه يتحملون مسؤولية تحقيق الوحدة وتوعية الشعوب بمكائد الاستكبار والصهيونية.

وأكد الخامنئي ضرورة تعبئة الجميع لمواجهة العدو في شتّى ساحات الحروب الناعمة والخشنة، وضرورة الإيقاف الفوري للأحداث الكارثية بين البلدان الإسلامية من قبيل أحداث اليمن التي سبّبت صورها الشنيعة اليوم، الحزن والاعتراض في كل أرجاء العالم. كما دعا للدفاع عن فلسطين والتعاون والتضامن، من دون قيد وشرط، مع شعب يكافح منذ نحو سبعين عاماً من أجل وطنه المغتصب.

وفي غضون ذلك بعث رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني برقيات تهنئة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية وبعض الشخصيات في العالم الإسلامي، أكد فيها على تعزيز أجواء الحوار البناء بين برلمانات الدول الإسلامية.

وتقدم لاريجاني بأطيب التهاني والتبريكات لنظرائه وبعض شخصيات العالم الإسلامي بعيد الأضحى، عيد المسلمين الكبير، قائلاً: إنني إذ أغتنم هذه الفرصة، أؤكد أن ترسيخ أجواء الحوار المؤثرة والبناءة بين برلمانات الدول الإسلامية في ظروف العالم الإسلامي الحساسة الراهنة، يؤدي دوراً مهماً في المساعدة بحل الأزمات الإقليمية ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأضاف لاريجاني: لاشك أن العلاقات البرلمانية الثنائية والإقليمية المستديمة للوصول إلى ترتيبات جديدة مبنية على السلام والأمن في صفوف الأمة الإسلامية، تعد ضرورة ملحة، مؤكداً دعم مجلس الشورى الإسلامي لأي خطوة لتعزيز روح الأخوة والتضامن الإسلامي والتعاون المتزايد بين الدول الإسلامية.

وقال لاريجاني: أعتقد جازماً أنه في ظل تضافر الجهود يمكن حل مشاكل العالم الإسلامي الراهنة لتستعيد الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها في العلاقات العالمية.

