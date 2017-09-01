ص 1:01 2017/09/1

بعد معركة طويلة وحاسمة، شهدت حالة من الوحدة والتوافق بين الجيش العراقي بكافة صنوفه وقوات الحشد الشعبي، نجح العراق في تحرير تلعفر في محافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل كامل.

وفي السياق, أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن تحرير بلدة تلعفر غرب الموصل بالكامل، مؤكداً أن تحرير البلدة يعني أن جميع مناطق محافظة نينوى أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية.

وفي بيان نقلته «السومرية نيوز» قال العبادي أمس: إن تلعفر التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن، حيث تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي «داعش» وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى، وعدم السماح لهم بالهرب.

وأوضح العبادي, أن ما حدث يعبّر عن موقف الحكومة العراقية الحازم والثابت تجاه هؤلاء المجرمين الذين يشكل وجودهم في أي مكان تهديداً لكل شعوب المنطقة والعالم, وخاطب إرهابيي «داعش» بالقول: «أينما تكونون فنحن قادمون للتحرير، وليس أمامكم غير الموت أو الاستسلام».

وأشار العبادي إلى أن تلعفر تحررت بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوة الرد السريع وأبناء تلعفر وقوات الحشد الشعبي، مبيناً أن هذه القوات ستواصل عزيمتها لتحرير جميع أراضي العراق وصحاريه.

إلى ذلك, أعلن قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أمس تحرير العياضية بالكامل وبقية مناطق شمال غرب تلعفر، وإنهاء عمليات تحرير تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل.

ونقلت وكالة «أنباء الإعلام العراقي» عن يار الله قوله: إنه تم إكمال تحرير العياضية بالكامل وإكمال تحرير كافة المناطق الكائنة شمال غرب تلعفر وشمال شرق تلعفر وإدامة التماس مع قوات «البيشمركة» شمال وغرب العياضية, وذلك بدعم وإسناد من قبل الطيران العراقي.

وتابع يار الله: بهذا النصر الكبير تنتهي عمليات تحرير تلعفر وإكمال تحرير محافظة نينوى بالكامل حيث قاتلت قوات الجيش بمختلف صنوفها وقواتها القتالية وأبطال قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة العراقية والرد السريع والحشد الشعبي والحشد المحلي في نينوى وشرطة نينوى وكافة الدوائر الاستخباراتية والأمنية العاملة في نينوى على مدار 319 يوماً ولأكثر من 10 أشهر قتالاً صعباً وبطولياً.

