ص 2:02 2017/08/31

واصل الجيش العربي السوري عملياته على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم «داعش» في أرياف الرقة وحماة ودير الزور، ودمّر خلال عملياته أمس أكثر من 26 آلية بينها مدرعات وقضى على أعداد من الإرهابيين، كما فرضت وحدات من الجيش سيطرتها على خمسة مخافر بريف دمشق الجنوبي ـ الشرقي، وذلك في إطار عملياتها لاستكمال السيطرة على جميع المخافر على الحدود السورية – الأردنية.

وفي التفاصيل، سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على 5 مخافر بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وفرار آخرين.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات على نقاط تحصّن الإرهابيين استعادت خلالها السيطرة على المخافر الحدودية من رقم 165 وحتى 169 بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية – الأردنية.

وبيّن المصدر أن عملية السيطرة تمت بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين واغتنام عدد من المدافع، في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق البادية شرقاً.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بدأت على الفور بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام والمفخخات التي خلّفها الإرهابيون في المنطقة قبل اندحارهم.

في موازاة ذلك شنّ الطيران الحربي السوري والروسي أمس غارات على تجمعات وتحصينات إرهابيي «داعش» في ريف الرقة الجنوبي الشرقي وكبّدهم خسائر بالأفراد والعتاد، دعماً للعمليات البرية التي تنفذها وحدات الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي هناك.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري والروسي شنّ غارات مكثفة طالت نقاط انتشار وتحصّن إرهابيي «داعش» في مدينة معدان وجنوبها على بعد نحو 70 كم جنوب شرق الرقة أسفرت عن تدمير آليات وأوكار والقضاء على عدد منهم.

وحققت وحدات الجيش منذ فرضها السيطرة على مدينة السخنة بريف حمص الشرقي مطلع الشهر الجاري تقدماً كبيراً في ملاحقة فلول «داعش»، حيث وصلت طلائع الجيش إلى مسافة تزيد على 30 كم شرق السخنة وذلك في خطوات متسارعة لفك الحصار عن مدينة دير الزور.

كما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ(سانا) أن وحدات من الجيش نفّذت عمليات تخللتها رمايات نارية مركزة على تجمعات ومقرات ونقاط تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في أرياف الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي وحماة الشرقي.

وبيّن المصدر أن العمليات أسفرت عن القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير 22 سيارة متنوعة ومستودعي ذخيرة و3 دبابات وعربة

مدرعة.

أما في ريف حماة فقد نفّذ الطيران الحربي السوري والروسي سلسلة طلعات جوية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف المحافظة الشرقي، حيث ذكر مصدر عسكري أن سلاحي الجو السوري والروسي وجها ضربات مكثفة على مقرات وتجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي وخطوط إمداده في قرى عكش وأم ميل وأبو جبيلات والقسطل الشمالي والقسطل الجنوبي والقسطل الوسطاني وبلدة عقيربات بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير عربات وآليات مختلفة بعضها مزود برشاشات ثقيلة لتنظيم «داعش» ومقتل وإصابة العديد من إرهابييه.

10 شهداء و28 جريحاً بانفجار ألغام «داعشية» في دير الزور

استشهد 10 أشخاص وأصيب 28 آخرون بجروح خلال محاولتهم الفرار من مناطق انتشار إرهابيي «داعش» في ريف دير الزور باتجاه محافظة الحسكة.

وذكر مراسل (سانا) في الحسكة أنه وصلت إلى مشفى الحكمة في مدينة الحسكة جثامين 10 شهداء و28 جريحاً وجميعهم من أهالي مدينة البوكمال بانفجار ألغام أرضية بـ3 سيارات كانت تقلهم عند مفرق قرية أبو خشب الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والحسكة.

وأشار المراسل إلى أن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة بينهم طفلة 3 سنوات وامرأتان، حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم.