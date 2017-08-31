ص 2:02 2017/08/31

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل أزمات دول المنطقة يجب أن تحل عبر الحوار الشامل.

ونقلت (سانا) عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في الدوحة أمس: ناقشنا قضايا وأزمات المنطقة بما فيها سورية وليبيا والعراق ولدينا رأي مشترك بأن هذه الأزمات يجب حلها على أساس الحوار الشامل ومن دون تدخل خارجي.

من جهة ثانية أوضح لافروف أن التعاون بين إيران وسورية لا يجوز أن يثير قلق أحد مادام بقي في أطر القانون الدولي.

وحول الأزمة بين مشيخة قطر وعدد من الأنظمة الخليجية الأخرى عبّر لافروف عن قناعته بضرورة حلها عبر المقاربات المقبولة للجميع من خلال الحوار والقبول بحلول وسط، مشيراً إلى أن بلاده لا تتولى مهمات الوساطة.

وكان لافروف قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي في أبو ظبي أمس الأول ضرورة محاربة الإرهابيين من دون هوادة وبكل أصنافهم وكذلك سحق الإيديولوجيا الإرهابية وإيديولوجيا التطرف، داعياً «المعارضة» السورية إلى الابتعاد عن لغة التهديد والعودة إلى طاولة الحوار.