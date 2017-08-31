ص 2:02 2017/08/31

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السياسات المبنية على التهور ولغة القوة التي تنتهجها بعض الدول، مشيراً إلى أن تلك السياسات أثبتت فشلها حيال سورية.

ونقلت (سانا) عن ظريف تأكيده في تصريح له أمس أن الشعب السوري هو من يدافع عن بلده ضد التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن الإرهابيين بدؤوا يُهزمون في سورية.

من جانب آخر ندّد ظريف بالمحاولات الأمريكية للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وعدّها بمنزلة هزيمة كبيرة لواشنطن وستزيد من عزلتها الدولية، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي أثبت وسيثبت أكثر أن انتهاج مثل هذه السياسات سيؤدي فقط إلى فرض العزلة على الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مؤخراً بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بينما وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي هذه التهديدات بأنها تصبّ في خانة الاستهلاك الداخلي.

في سياق آخر أشار الوزير الإيراني إلى أن الكيان الصهيوني يعد مثالاً بارزاً للسياسات الهجومية والعدوانية عديمة الجدوى، موضحاً أن سياسته قائمة على أساس العدوان والاحتلال طوال العقود الماضية.