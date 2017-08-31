ص 2:02 2017/08/31

تقديراً لبطولات بواسل الجيش العربي السوري وصمودهم نظّمت مجموعة «بصدورنا نحمي مؤسساتنا» زيارة إلى عدد من المخافر الحدودية مع الأردن في بادية السويداء الجنوبية الشرقية التي تموضع فيها الجيش بعد تطهيره المنطقة من الإرهابيين.

وعبّر عدد من القادة الميدانيين عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين أنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن والسياج المنيع الذي يحمي حدود سورية ويصون أرضها وسيادتها متحلّين بأعلى المعنويات والعزيمة والإرادة التي لا تلين للذود عن الوطن وتطهير أرضه من رجس الإرهابيين وقطع خطوط تهريبهم وإمدادهم من الداخل الأردني.

ونقلت «سانا» عن كل من الإعلامي شام حمدان ووليد الحمود من مجموعة «بصدورنا نحمي مؤسساتنا» توضيحهما أن المبادرة تخللتها هدايا رمزية كتهنئة لأبطال الجيش العربي السوري المرابطين على الحدود السورية – الأردنية في عمق البادية بانتصاراتهم وبقدوم العيد وهي عربون وفاء وشكر وتقدير لبطولاتهم وملاحم التضحية والفداء التي سطّروها وانتصاراتهم في بادية السويداء والمنطقة الحدودية وتطهيرها من رجس الإرهابيين.

وتأسست مجموعة «بصدورنا نحمي مؤسساتنا» منذ أكثر من شهرين وتضم العديد من أبناء المجتمع المحلي والغيورين على مؤسسات الدولة والمصلحة العامة انطلاقاً من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق شرفاء المحافظة للحفاظ على المنشآت العامة والحكومية ومنع تخريبها والعبث بها في ظل ما يتعرض له وطننا.