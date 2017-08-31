ص 2:02 2017/08/31

بحث وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في أستانا أمس آفاق الجهود الدولية لتسوية الأزمة في سورية عبر عملية «أستانا».

وحسب (سانا) أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجانبين بحثا أيضاً الوضع المتعلق بالبرنامج الصاروخي النووي لكوريا الديمقراطية واستقرار الموقف في أفغانستان ومسائل التعاون في مجال الأمن الإلكتروني.

وتطرق الجانبان إلى عدد من مسائل التعاون في مجلس الأمن الدولي على ضوء ترؤس كازاخستان للمجلس في كانون الثاني من عام 2018.