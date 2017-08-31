ص 2:02 2017/08/31

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المصالحة الوطنية عقد في محافظة درعا أمس لقاء عبر خدمة «سكايب» بين لجان المصالحة في المنطقة الجنوبية ومركز التنسيق الروسي في حميميم.

وبحث اللقاء آلية إدخال مناطق جديدة ضمن المصالحات المحلية وآلية عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي تمت استعادتها بفضل الجيش العربي السوري.

كما ناقش المجتمعون الواقع التعليمي في المنطقة الجنوبية وما تعرضت له البنى التحتية في المدارس من تدمير على أيدي التنظيمات الإرهابية، مؤكدين السعي لإعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حُسن سير العملية التربوية.

ونقلت «سانا» عن أعضاء لجان المصالحة في المنطقة الجنوبية تأكيدهم استقرار الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار إلى كثير من المناطق بفضل بطولات الجيش العربي السوري والجهود المشتركة والتطبيق الأمثل لاتفاق مناطق تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية، وأشاروا إلى المساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من الحكومة الروسية إلى الشعب السوري وانعكاسها الإيجابي على صمود المواطنين وإمكانية تقديم مساعدات جديدة للأهالي في تلك المناطق.

شارك في اللقاء أعضاء لجان المصالحة ووجهاء وفعاليات شعبية من المنطقة الجنوبية.