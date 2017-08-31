ص 2:02 2017/08/31

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العلاقة بين سورية ولبنان حاجة استراتيجية وبشرية لمصلحة البلدين الشقيقين، موضحاً أن سورية تشكل العمق الجغرافي والمنفذ البري الوحيد للبنان.

ونقلت «سانا» عن بري قوله في كلمة له خلال حفل أقامته حركة أمل على طريق مطار بيروت بمناسبة الذكرى الـ39 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه: إن هناك اتفاقات ضامنة للعلاقات بين سورية ولبنان وهي تسمو على القوانين، مشدداً على ضرورة التعاون البنّاء مع سورية.

وقال بري: لبنان كما سورية هما هدفان للعدو الإسرائيلي وأن السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني يكمن في إقامة دولته وحق عودة شعبه إلى أرض فلسطين، مضيفاً: إن لبنان كما سورية يقعان على حدود القضية الفلسطينية وعلى منبر التصويب على العدو الإسرائيلي، وكلاهما يطمح إلى تحرير أراضيهما المحتلة في الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.. وكما تشاركنا في الحرب ضد الإرهاب لذلك من باب أولى أن ننسق بين البلدين ما مكننا من تجفيف الإرهاب ومنع تشكل إطارات ومراكز تسليح بشرية.

كذلك أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري واللبناني والمقاومة في دحر الإرهاب التكفيري من أرض جرود القلمون الغربي ورأس بعلبك والقاع هو إنجاز تاريخي كبير بكل المقاييس وهو جزء من سلسلة إنجازات تشهدها سورية في مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي – الإرهابي.

وقال دعموش في كلمة له أمس: إن هذه الإنجازات والانتصارات وضعت المشروع الأمريكي – الصهيوني – الإرهابي على مسار الفشل والسقوط وقرّبته من الهزيمة الكاملة والمدوية، مشيراً إلى أنه عندما تلحق الهزيمة بتنظيمي «داعش» أو «النصرة» أو أي فصيل إرهابي تكفيري في سورية أو لبنان أو العراق أو في أي بلد محيط بالكيان الصهيوني فهي بالحقيقة هزيمة للإسرائيليين.

في سياق متصل أكدت الجبهة العربية التقدمية أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والجيش اللبناني والمقاومة بتطهير جرود القلمون الغربي ورأس بعلبك والقاع وجرود عرسال من إرهابيي تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» تعتبر إنجازاً كبيراً.

وأوضحت الجبهة في بيان أصدرته أمس في بيروت أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي في سياق إنجازات كبيرة ومتسارعة يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مناطق واسعة من جنوب سورية وشرقها ضد الإرهاب.

وشدّدت الجبهة على أن هذه الإنجازات أسقطت المشروع الأمريكي- الصهيوني الإرهابي ضد سورية وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة وواعدة لمواجهة هذا المشروع الذي يسعى أصحابه إلى زيادة تفتيت الأمة العربية ومنعها من تحقيق أهداف شعبنا في التحرر والتقدم والوحدة.