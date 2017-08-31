ص 2:02 2017/08/31

بينما أكد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دينيز بايكل أن تركيا تتجه اليوم نحو أوضاع شبيهة بالأوضاع التي شهدتها مصر في ظل حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الصادر أمس: رغم أن «حزب العدالة والتنمية» في تركيا «يحتفل» بذكرى تأسيسه خلال الشهر الجاري، فإن «علاقة الحب» بين الحزب ومؤيديه ذهبت أدراج الرياح بعد 16 عاماً من تأسيسه, مضيفة: مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2019، فإن أردوغان عبّر بصورة لم يسبق لها مثيل عن التحديات الكبيرة التي تنتظره.

وأكدت الصحيفة أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يشعر بالقلق من الانتخابات المقبلة ولا سيما بعد نتائج الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية.

وشددت الصحيفة على أن بعض المراقبين يتوقعون أن يواجه أردوغان تحديات جذرية داخل حزبه، إذ إنَّ أعضاء الحزب ليسوا سعداء بالكامل من سلطته.

إلى ذلك، أكد بايكال الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري التركي أن تركيا تتجه اليوم نحو الأوضاع التي شهدتها مصر في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية المعارضة عن بايكال قوله أمس: كل صعود سيعقبه هبوط وأن نظام أردوغان بدأ بالانهيار، مشيراً إلى أن الشعب التركي أصبح مقتنعاً بأن تركيا تتجه صوب وضع مصر في ظل حكم مرسي.

بايكال الذي شدد على أن الوقت حان لنهاية نظام أردوغان طالب الأتراك بالتحلي بالصبر، مؤكداً أن النظام سيزول قريباً، وخاصة بعد قيام الحكومة التركية بفرض الوصاية على عدد من الشركات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، موضحاً أن هؤلاء الوصاة حصلوا على رواتب بقيمة 80 ألف ليرة تركية وأن هذا الأمر تسبب في القضاء على العديد من الشركات.

وتساءل بايكال عمن سيراقب أردوغان كرئيس للجمهورية في الوقت الذي يعين فيه هو القضاة في البلاد؟!.