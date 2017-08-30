ص 4:04 2017/08/30

دمّرت وحدات من الجيش العربي السوري مقرات وأوكاراً لإرهابيي تنظيم «داعش» في غارات ورمايات دقيقة نفّذتها الوحدات المقاتلة في دير الزور مدعومة بالطيران الحربي السوري، كما خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات إرهابية على محاور أخرى أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

فقد نفّذت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي السوري عمليات ضد مواقع وتحصينات تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة دير الزور وريفها أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابييه في الوقت الذي تزداد فيه حالات الفرار بين صفوفه وممارساته الإجرامية ضد الأهالي في مناطق انتشاره.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن الطيران الحربي وسلاح المدفعية دمرا مقرات وأوكاراً لإرهابيي تنظيم «داعش» في غارات ورمايات دقيقة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة البانوراما والثردة ومحيط المطار والمقابر وحويجة صكر وحيي الرشدية والحويقة.

ولفت المراسل إلى أن الغارات الجوية والرمايات المدفعية طالت محاور تحرك ونقاط تجمع إرهابيي التنظيم في قرى الحصان والجنينة وعياش والخريطة والطريف وعين البوجمعة بريف دير الزور.

وبيّن المراسل أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من التنظيم في البغيلية والرشدية والمقابر ومحيط المطار أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

إلى ذلك أكدت مصادر أهلية فرار أكثر من 30 إرهابياً من التنظيم من مدينة البوكمال وقام التنظيم إثرها بنصب حواجز في المدينة وعلى أطرافها بغية إلقاء القبض عليهم وزجهم عنوة في المعارك لتعويض النقص في صفوفه بعد خسائره الفادحة بسبب عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعاته وازدياد حالات الفرار بين صفوفه.

ويعاني تنظيم «داعش» منذ عدة أسابيع حالة من التخبط والانهيار نتيجة خسائره الفادحة على أيدي وحدات الجيش والقوات الرديفة على مختلف محاور القتال ظهرت في فرار المئات من إرهابييه بعضهم من المتزعمين وتصفيته عدداً من مرتزقته الأجانب بتهمة الفرار من أرض المعركة، حيث فرّ أمس الأول الإرهابي ماجد سليمان العيد الملقب بـ«أبو فاطمة شنان» وهو أحد «متزعمي» التنظيم و«مسؤول» في مايسمى «مكتب الاستتابة».

واستمراراً للجرائم التي يرتكبها التنظيم التكفيري بحق الأهالي لبث الذعر في نفوسهم وفرض «تعاليمه» الظلامية وإجبارهم على القتال في صفوفه لفتت المصادر الأهلية إلى أن عناصر التنظيم أعدموا شخصاً في بلدة خشام وآخر في قرية الصور وقتلوا شاباً من أهالي بلدة القورية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بذرائع مختلفة.

في السياق ذاته أقدم عناصر التنظيم على جلد ثلاثة شبان في بلدة الجلاء وصلبهم مدة ساعة واعتقالهم مدة 15 يوماً بذريعة أنهم يشيعون اقتراب وحدات الجيش العربي السوري من المنطقة وبالتالي تحريرها قريباً من سيطرة «داعش» في حين اختطفت «دورية» من التنظيم 3 شبان يعملون في مكتب صرافة وتحويلات مالية في بلدة التبني في الريف الغربي وسطت على المبالغ المالية في المكتب.