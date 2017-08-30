ص 4:04 2017/08/30

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة محاربة الإرهابيين من دون هوادة وبكل أصنافهم وكذلك سحق الإيديولوجيا الإرهابية وإيديولوجيا التطرف.

وذكرت «سبوتنيك» الروسية أن لافروف دعا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي أمس «المعارضة» السورية إلى الابتعاد عن لغة التهديد والعودة إلى طاولة الحوار, لافتاً إلى أن بلاده تدعم جهود توحيد «المعارضة».

وقال لافروف: يجب على «المعارضة» أن تتصرف بشكل واقعي وتتخلى عن الإنذارات النهائية التي لا تتماشى مع تلك القواعد التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف: موسكو تولي اهتماماً خاصاً لعملية تنسيق المواقف بشأن مناطق تخفيف التوتر ووقف الأعمال القتالية, مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة للتأثير إيجابياً في الوضع على الأرض في هذا المجال. ولفت الوزير الروسي إلى أن موسكو معنية بتنسيق الجهود مع الإمارات في مجال تسوية الأزمات في سورية والعراق واليمن وليبيا.

إلى ذلك أكد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن روسيا تقوم بدور رئيس في محاربة الإرهاب فيما دور الأمريكيين ثانوي.

وأوضح جباروف في مقابلة مع مراسل (سانا) في موسكو أمس أن روسيا تقوم بتقديم كل أنواع الدعم العسكري للجيش العربي السوري وهي ستواصل دعمه حتى يحقق النصر النهائي على الإرهابيين.

بدوره أكد الجنرال المتقاعد في وكالة الاستخبارات الروسية ألكسندر ميخائيلوف أن الأمريكيين لم يكونوا صريحين ومنفتحين على غيرهم أبداً ولا تهمهم سوى مصالحهم الذاتية فقط وهم تحت ذريعة هذه المصالح على استعداد لزعزعة أمن أي جزء من الكرة الأرضية.

وأوضح ميخائيلوف أن التنظيمات الإرهابية صنعتها الولايات المتحدة بالذات، مستذكراً حركة طالبان الأفغانية التي جرى تأسيسها على يد الاستخبارات الأمريكية في مرحلة وجود القوات السوفييتية في أفغانستان وتم تمويلها من الولايات المتحدة.

ولفت ميخائيلوف إلى أن الأمريكيين الذين يدّعون محاربة الإرهاب يقومون باستهداف الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهابيين، كاشفاً أن ما وراء ادعائهم بمحاربة الإرهاب هو أطماعهم في المنطقة التي يعتبرونها منطقة خاصة بمصالحهم القومية الحيوية اقتصادياً وسياسياً لذلك يواصلون زعزعة الاستقرار فيها من خلال استغلال الإرهاب للمحافظة على هذه المصالح.