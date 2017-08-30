ص 4:04 2017/08/30

كرّمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في صالة تشرين الرياضية بدمشق أمس الفرق الفائزة في نهائيات المسابقة الوطنية لأولمبياد «الروبوت» العالمي والتي استمرت ثلاثة أيام وتنافس فيها 70 فريقاً يمثلون أكثر من عشرين جهة علمية وتعليمية من مختلف المحافظات.

وفي كلمته خلال حفل الختام، قال الدكتور مهيب النقري رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي: إن أولمبياد «الروبوت» العالمي يعمل على تطوير إبداعات الشباب ومهاراتهم في تعلم العلوم والتقانة والتصميم وحل المشكلات عن طريق المسابقات والنشاطات الروبوتية التعليمية التي تحتوي على العديد من التحديات، ويهدف من خلال ذلك إلى تحفيزهم على متابعة تحصيلهم العلمي ليكونوا قادرين مستقبلاً على تحقيق احتياجات التنمية بالمجتمع.

وأضاف: إن اللجنة الوطنية المنظمة لأولمبياد الروبوت دأبت خلال هذا العام على افتتاح نوادي الروبوتيك في مختلف الجامعات والمعاهد والمدارس السورية حتى وصل عددها إلى أكثر من ثلاثين نادياً قامت بتدريب مئات اليافعين والشباب السوريين على مختلف تقانات الروبوتيك وشاركت في العديد من المسابقات الإقليمية وحققت نتائج متميزة.

وحسب «سانا» فقد لفت النقري إلى مشاركة نحو ثلاثمئة لاعب ومدرب في منافسات المسابقة الوطنية لهذا العام في مختلف الفئات النظامية والجامعية وكرة القدم الروبوتية والمفتوحة، مبيناً أن مسابقات هذا العام تميّزت بارتفاع مستوى المنافسة بين نوادي «الروبوتيك» المشاركة من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وكليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية وكلية الهندسة المعلوماتية وجامعة القلمون والجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة العربية الدولية والمركز الوطني للمتميزين ومدرستي «سوا» و«الوطنية» ودار الرحمة لرعاية الأيتام ومركز الحضارة الدولي ومركز الإبداع للتعلم السريع ونادي روبومات ونوادي الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية وحماة وطرطوس والسويداء.

وأشاد النقري بدعم السيدة أسماء الأسد المستمر لكل نشاطات «الروبوتيك»، حيث كان لزيارتها وحضورها اليوم التحضيري للمسابقة الأثر الكبير على جميع الفرق والنوادي المشاركة، كما شكر اللجنة المنظمة للمسابقة على الجهد المميز للوصول بالمسابقة إلى هذا المستوى الرائع، ولجان التحكيم على كل ما بذلوه لتحقيق منافسات خلاقة، وفريق المتطوعين الذين ساهموا في إنجاز المسابقة، والجهات الداعمة لها.

من جانبه أكد الدكتور صلاح الدوه جي رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في كلمته أن المسابقة تجّسد خلاصة عمل دؤوب قامت به الفرق المشاركة خلال عام مضى، حيث أبرزت جولات المنافسة في المسابقة تقدماً واضحاً في فهم المسائل المطروحة من حيث تصميم الروبوتات وبرمجتها وخاصة في المسابقة المفتوحة التي تميّزت بطرح أفكار جدية متميزة وبإنجازات عالية ترفع لها القبعة.

وقال الدوه جي: إن الروح التنافسية العالية والتنظيم عالي المستوى يضعنا أمام تحد جديد للوصول إلى مستوى أكثر تقدماً في الأعوام القادمة، وهذا ما نسعى إليه بكل جد والتزام رغم كل الصعوبات التي تعلمونها جيداً ورغم حداثة العهد بهذه المسابقة، معرباً عن أمله بأن تحقق الفرق السورية نتائج متميزة على المستوى العالمي.